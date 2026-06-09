台海若爆發戰爭 彭博：德國經濟損失將遠高於中美

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中國若武力犯台或封鎖台海，歐盟經濟首年損失將高達2兆美元。路透社



國際社會在台灣議題上最大的共識是：若台海爆發戰爭，全球經濟將受到嚴重衝擊。「彭博經濟」在最新的一份報告中指出，如果中國武力犯台，歐盟將在戰爭爆發的第一年損失2兆美元，而歐洲國家中，德國將會是受害最深的國家，GDP萎縮程度將遠高於中國及美國。

彭博新聞週一（6/8）發出一篇題為「歐盟將在台灣問題上損失2兆美元」（The European Union Has a $2 Trillion Taiwan Problem）文章。文中指出，如果中國武力犯台，歐盟的經濟曝險將高於中國。

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根據彭博經濟（Bloomberg Economics）研究，台海戰爭爆發首年，歐盟經濟將損失2兆美元。高度仰賴台灣半導體和中國稀土的製造業大國德國，會是歐盟國家中損害最大的國家，GDP萎縮將逼近14%，其次是義大利的8.8%、西班牙7.0%和法國的6.5%。

相較之下，開戰國、中國的GDP首年萎縮程度預計為8.6%，而美國則為7.3%。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）表示，即便中國只是封鎖台灣，「同樣會對歐洲的安全和經濟構成重大危機」。

葉皓勤同時指出，即便歐盟過去幾年多次模擬可能發生的台海危機，但基於歐盟不同成員國的對中國分歧立場，始終難以達成一致的因應共識。他形容，台灣對歐盟來說「是一大危險盲點」。

知情人士向彭博新聞透露，歐盟關於台灣策略的討論通常是秘密進行的，有時僅有幾個志同道合的國家，以排除其他親中立場的國家。而在幾次有關台灣政策和相關台海戰爭模擬推演的祕密會議上，凸顯歐洲國家對此準備的不足。

報導說，在某次推演會議上，歐盟官員模擬台灣半導體因遭封鎖而僅能出口一半產量。原本歐洲代表還有信心可挺過衝擊，但模擬台北和華府官員的代表當下提醒歐洲盟友，由於台灣在軍事上完全仰賴美方，因此美國將獲得所有台灣可出口的晶片，歐洲只能空手而歸。

在逐漸理解到可能的現實狀況，以及對川普政府越來越無法信任下，歐盟正加強和台灣之間的往來。報導說，歐盟已成台灣最大的外資來源，也是台灣的第5大貿易夥伴。

部分台灣官員私下承認，因為擔心美國不再可靠，因此正努力加強和歐洲的往來。

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