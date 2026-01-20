台海若開戰中國「命門」在這！解放軍認了：百座核電廠恐成肉靶

國際中心／綜合報導

中國解放軍陸軍工程大學論文首度承認，沿海核電廠在戰爭中將成敵方首要打擊目標，形同中國戰略「命門」。中國雖擁有全球最大核電規模，但在台海戰爭中可能成為「致命死穴」。

中國近年來瘋狂擴建核電，商轉與在建反應爐破百座，規模全球第一，但這看似強大的能源佈局，卻可能成為台海戰爭中最大的「致命死穴」。中國人民解放軍陸軍工程大學副教授王鳳山團隊，近日在國防期刊《指揮控制與仿真》撰文直言，在複雜國際局勢下，中國沿海高度集中的核電設施，在戰爭或武裝衝突中「不可避免」會被鎖定為高價值目標。這項研究形同解放軍「自曝命門」，承認一旦防禦潰敗，將引發災難性後果。

這項戰略認知的轉變，源於俄烏戰爭打破了過去「民用核設施免受攻擊」的國際默契。歐洲最大札波羅熱核電廠在戰火中淪為人質與標靶，讓解放軍意識到，儘管國際法禁止攻擊核電廠，但在殺紅眼的高強度戰場上，這些規範極易被無視。研究模擬了戰略轟炸、飛彈攻擊等情境，結論顯示若核電廠遇襲，放射性物質外洩將對土地、水源及海洋生態造成永久性毀滅，這也成為中國在地緣衝突中最大的軟肋。

從地緣戰略來看，中國將這道「命門」直接暴露在火線上。官方數據顯示，中國核電廠高度集中於沿海敏感地帶，其中福建省的福清、寧德、漳州核電廠，距離台灣本島極近。福清核電廠距苗栗通霄僅約162公里，漳州核電廠距澎湖更不到200公里。這種「前線化」佈局意味著，一旦台海爆發戰爭，這些核電廠將直接處於交戰區，隨時可能變成大型核子炸彈。

這道「命門」若被擊破，台灣也無法倖免。行政院原子能委員會前主委歐陽敏盛曾直言，中國沿海核電廠若出事，「台灣一定躲不過」；現任環境部長彭啟明也分析，在特定風向下，放射性塵埃最快6小時就能跨越海峽覆蓋台灣。國際智庫卡內基國際和平基金會更質疑，中國核電發展過快且透明度不足，一旦戰時發生事故，其應變能力與資訊公開程度令人擔憂。

