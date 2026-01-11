台海若開戰你願上戰場？投票結果超震撼 警消爆巷戰訓練秘辛

政治中心／林昀萱報導

兩岸若開戰是否願意讓自己或家人上戰場？相關問題引起討論。（圖／資料照）

兩岸關係緊張，據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。YouTube頻道近日針對兩岸開戰是否願意上戰場進行街訪，一名警消爆料巷戰訓練秘辛，坦言有在做相關訓練。

中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。根據《遠見雜誌》最新公布的「2026民心動向調查」結果，被問及「未來五年內可不可能發生戰爭？」50.3%民眾認為有可能；40.7%認為不可能。分析政黨傾向，泛藍、泛綠、民眾黨都有超過一半的支持者認為可能，其中民眾黨支持者有高達59.7%最高；認為不可能的以泛綠45.5%最高。

另外，被問到若台海發生戰爭，願不願意讓自己或是家人上戰場？有63.9%民眾表達不願意，其中包括有高達91%民眾黨支持者不願意，泛藍86.9%居次，泛綠32%不願意。25%願意者中，泛綠支持者61.3%最高，其次是泛藍10.8%、民眾黨7.5％願意。這項調查由遠見採網路問卷方式進行，自2025年12月8日至12月16日，調查對象為全國22縣市20歲以上民眾，樣本規模完訪1069份。

兩岸局勢緊張，警消透露巷弄戰訓練秘辛。（資料照／翻攝自陸軍司令部臉書）

近日YouTube頻道「高級酸新聞台」針對「兩岸5年內開戰可能性」進行街頭訪問，有民眾認為未來5年發生戰爭的機率在5成以下，表示「中國不想傷害台灣同胞啊」；也有人認為5到6成，「不管是對岸或是賴政府都有提示到2027是關鍵的年」；「2成，戰爭發動其實涉及很複雜的政治、地緣很多的關係，現在的情況不太會有那種像巴爾幹半島那種一件事情就一觸即發，除非這5年內有一個劇烈變動」。

其中一名警消受訪透露，早就被要求演練巷弄戰。「公務人員在第一線其實都有做相關的佈局，保二就已經在做裝備以及人力都有做更新。40歲以下的人儘量去補保二的缺，保二它比較像是經濟相關的保護設施，他們已經在做一些訓練，像刺針飛彈。其實我們都是往巷弄開始做所謂相關的布局，有做訓練了。要說有沒有開戰可能，我們當然不希望，但一旦開戰，要麽就國軍開始要退，退到就是街坊，街坊就是從警消開始做，看能不能做最後抵抗吧！」

這名警消直言，關鍵的2027年並不是自己瞎掰的數字，先前美國在做軍推時就有透露消息，若發生戰爭也不是自己願不願意上戰場的問題，「這是我的職責，這不是我願不願意。就好像你消防隊看到有火，你就不行說不好意思我要退回去，願不願意是一回事，接不接受一回事，不管換誰什麼都一樣」。

