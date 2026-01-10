台海若開戰 你願意上戰場嗎？最新街訪警消爆巷戰訓練秘辛

《遠見》日前針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」最新民調顯示，有45.9%表示很不願意、18%表示不太願意、15%很願意，10%有點願意、10.9%不知道/拒答。《高級酸新聞台》9日則針對「如果真的發生戰爭，你願意上戰場嗎？」進行街訪時，有一位警消爆料表示，保二已經在做一些訓練，像刺針飛彈；而他們則是往巷弄開始做相關的布局，有做訓練。

高級酸新聞台主持人李珮瑄針對「如果真的發生戰爭，你願意上戰場嗎？」進行隨機街訪時，一位警消表示，「我們公務人員在第一線，其實我們有都有做相關的布局，保二就已經在做，裝備以及人力都有做更新，40歲以下的人盡量去補保二的缺，保二比較像是經濟相關的保護設施，他們已經在做一些訓練，像刺針飛彈。其實我們都是往巷弄開始做相關的布局，有做訓練了。然後妳又說有沒有開戰可能，我們當然不希望，但一旦開戰，要嘛就是國軍開始要退，退到就是街坊，街坊就是從警消開始做，看能不能做最後抵抗吧」。

李珮瑄問到「如果真的發生戰爭，你願意上戰場嗎？」該位警消表示，「這不是我願不願意，就好像你消防隊看到有火，你就不行說不好意思，我要退回去，願不願意是一回事，接不接受一回事，不管換誰什麼都一樣」。

還有一位年輕人被問到，「你本人或是你願意讓你的家人上戰場嗎？」他直言，「不會，上戰場是如果逼不得已一定要上去，但是要我把家人推上去，不可能」。

一位先生則認為，「一切軍演，都不是針對台灣本島的，都是針對美國的，美國沒出手，大陸不會出手」。李珮瑄問，「真的發生戰爭的話，你會讓你的家人上戰場嗎？」該位先生說，「那是不可能的，拚死拚活。那大陸也是，等於是跟我們一樣是同胞，那等於是打自己人」。

