台海若開戰 日本不會派兵護台？專家曝自衛隊核心任務

日本首相高市早苗表示「台灣有事」可能引發日本存立危機，掀起外界對日本是否會出兵協防的討論。（示意圖／Pixabay）





日本首相高市早苗近日在國會表示，若中國以軍艦或武力奪取台灣，可能構成日本「存立危機事態」，外界隨即關注日本是否會在台海衝突中出兵協防。對此，美國智庫專家直言，日本不會為台灣上島作戰，真正角色是支援美軍、確保美軍能順利完成防衛任務。

高市的說法被視為日本近年對台海安全更直白的表態，也讓中日關係再度升溫。中國已公開抗議並採取多項反制，日方則強調整體對台政策未變，但不收回相關警示。

根據《日經亞洲》引述美國蘭德公司（RAND）日本研究負責人霍南（Jeffrey Hornung）指出，「存立危機事態」概念出自於2015年安保法制修法，核心在於日本可在國家存亡受威脅時，對盟友行使集體自衛權；而日本唯一的安保同盟國就是美國，因此多數情境都指向「與美軍共同應對」，不代表日本要直接保衛台灣。

霍南強調，自衛隊尤其是陸上部隊不會踏上台灣本土，因為那等同直接防衛台灣，超出日本現行法律框架。因此，自衛隊的任務會放在「最有效保護美軍」。可能作為包括：在周邊海空域為美軍艦艇護航、提供戰機與偵察機空中掩護、協助反潛作戰與追蹤中國艦艇動向等，讓美軍能把主力集中在台海戰區。

分析也指出，美軍遠距離投入台海屬「客場作戰」，日方基地、情監偵與海空支援可大幅降低美軍負擔，因此即便不直接出兵護台，日本仍可能在戰略上扮演關鍵後勤與側翼角色。

