台海若開戰「美軍會協防台灣」 美國防部前官員：1原因「不會登島」

美國前國防部官員胡振東表示，台海若開戰美軍會協防台灣。資料照片。廖瑞祥攝



美國前國防部官員、退役美國空軍中校胡振東（Tony Hu）日前接受《華視》專訪表示，台海若有熱戰爆發，美軍不會到台灣「本島」，因為台灣有足夠防禦資源，美軍登島反而有造成指揮混亂的疑慮，會和盟軍會在台灣周邊協防。對此，網路趨勢觀察《INSIDE》創辦人蕭上農引述胡振東說法指出，美國「幾乎百分之百」會在台海衝突中出動兵力協防台灣，但並非多數人想像的登島作戰。

胡振東受訪指出，若爆發戰爭，美國會在台灣周邊執行防衛台灣的任務，在菲律賓、日本基地部署的兵力會到台灣附近，接著摧毀無論來自空中、陸地或是海上的威脅。他還說：「人們說『美國不會到台灣來』，你說得對，我們不會到台灣本島來，但我們會在台灣周圍協助保衛」。

胡振東強調，屆時台灣只要專心面對從海峽正面來的中國軍隊就夠了，美軍以及其他盟軍如日本、澳洲會守住側翼，沒有任何外國部隊需要進入台灣本島，真正可能會進入台灣的外國力量，可能就是20、30人左右的聯絡或協調小組進駐台灣指揮中心，確保能協調行動、協調作戰。

胡振東也直言，這不是為了台灣，而是為了美國自身利益。一旦台海失守，美國在西太平洋的戰略地位與盟友信任將全面崩解，這是華府無法承受的結果。台灣是美國的關鍵，如果美國無法幫台灣撐住，在亞太地區的威望就會歸零，這區域內不再有國家或國際組織能制約中國，所以國際秩序會崩潰，到時候美國必須退回關島與夏威夷，「我們不能讓這件事情發生，因為整個區域在經濟、軍事上都對我們太重要了。」

問到中共是否啟用核武對台？胡振東則表示否定，並指出真正的風險來自台灣內部的認知作戰與滲透。如果台灣社會在開戰前就先動搖意志，再完整的軍事支援也無法發揮效果。最終勝負，仍取決於台灣人是否願意守住自己。

