海基會新任董事長蘇嘉全日前在就任致詞時，全程以「中國大陸」稱呼對岸，取代以往叫板味極濃的「中國」，相當程度代表執政當局向對岸釋出善意，這能否讓春燕重回兩岸融冰？值得密切觀察與期待。

隨著民進黨執政，兩岸交流已陷入停滯多年、甚至出現緊張狀態，海基會與對岸海協會的互動也幾乎中斷。根據海基會的統計，自2016年民進黨執政迄今，海協會「已讀不回」的函件已累計超過1萬件，即連前董事長吳豊山透過管道提議與海協會會長張志軍見面也未獲回應，告知對岸有意前往探訪台商子女學校也遭「已讀不回」，海協會對海基會既不理也不睬，海基會的運作形同靜止狀態。

兩會乃至兩岸交流之所以陷入僵局，與執政當局的意識形態息息相關，因為民進黨自2016年執政之後，隨即否定「九二共識」，兩岸互動也進入冰凍期。而自詡是「務實台獨工作者」的賴總統，甚至將對岸定位為「境外敵對勢力」，台海風緊雲急，友善交流渺不可期。

蘇嘉全是民進黨大老，歷任總統府秘書長、立法院長等要職，總統府說他是「受總統特別邀請並任命」為海基會董事長，既是備受倚重更是任重道遠。

蘇嘉全表示，無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的始終只有一個，那就是「站在人民的立場為民眾解決問題、為交流保留空間、為和平累積條件」；他並強調「始終相信兩岸關係的根本不在口號而在人民、不在對立而在理解」。誠哉斯言，執政當局若是能放棄仇中反中心態，兩岸何患無法恢復交流？

蘇嘉全的就任致詞向對岸釋放了一定的善意，尤其是他強調「我的致詞內容大概都是總統的指示」，似乎透露了主政者有意與對岸重修舊好的訊號，這是一個好的開端，但能否打開兩會乃至兩岸僵局，主要關鍵仍在執政者能否以務實的態度面對兩岸關係的癥結，勿再逢中必反。

從烏克蘭的前車之鑑，國人清楚看到再多的軍備、武器都換不到和平，只會帶來生靈塗炭、斷垣殘壁，所以即使在立法院卡關的1.25兆元國防特別預算通過了，甚至再多加1.25兆，也絕非兩岸和平的保證。

就如蘇嘉全所言，「只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題，唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。」同理，台灣領導人亦應將人民放中間、意識形態放兩邊，如此兩岸自能冰消雪融，進而互惠繁榮。（作者為大學退休教授）