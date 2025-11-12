台海衝突挺哪方？ 薄瓜瓜：只支持兩岸和平

（中央社台北12日電）前中共重慶市委書記薄熙來之子、台灣女婿薄瓜瓜在網路上被網友詢問，「如果打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜回應，「我只支持兩岸和平」。

薄瓜瓜去年來台娶親，與宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜結婚。由於他的中國「紅三代」背景，以及父母捲入中國高層政治鬥爭中落敗，讓這段兩岸婚姻引起關注與議論。

近日，薄瓜瓜在社群平台X以英文發文談及「罌粟花紀念日」與中外戰爭歷史，名為「作家崔成浩」的帳號轉其文並問：「如果（中共）打台灣，你會支持家鄉，還是支持媳婦家？」薄瓜瓜隨即回覆，「我只支持兩岸和平」。這是薄瓜瓜罕見回應兩岸議題，因此引發了關注。

薄瓜瓜緬懷的文章寫道，他從英國預備學校時期開始，每逢追思日都會佩戴罌粟花，但作為班上唯一的中國學生，他曾困惑與這傳統有何關聯，因此開始尋找答案。

他指出，一戰時有14萬名中國勞工冒著危險前往歐洲前線，協助英法軍隊清除地雷、挖掘戰壕、修築道路。然而，這樣的付出並未獲得應有回報，因「凡爾賽條約」將德國在中國租借地交給日本，「這份被背叛的屈辱感引發了1919年的五四運動，並影響後續革命浪潮」。

他提到，在二戰期間，中國死亡人數高達2000萬人，比除蘇聯以外的整個歐洲戰場還多。而1935年的「一二九運動」則使原本分裂的中國社會在抗日情勢下短暫團結起來，國共雙方並肩對外抗敵，同時也有美國人士參與支援。

他總結說，「因此，除了感謝退伍軍人之外，更應記住：不論曾有背叛或同盟，我們的命運仍然交織。我們之間可能會有晶片制裁與貿易衝突，我們共同擁有的，永遠大於分歧。」

薄瓜瓜的父親薄熙來曾被視為中共最高領導層的接班人，但2013年在政治鬥正中落敗，並遭判刑。不過，薄瓜瓜過去曾在X平台上強調，「薄、習兩家並無過節」，「我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自告奮勇，瞎揣摩上級心思」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1141112