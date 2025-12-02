台海衝突美軍是否出兵？蕭美琴：努力讓「假設性情境」永不發生

被問到美軍是否派兵協防台灣時，蕭美琴回應，台灣正在防止這個假設性情境發生。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴近日接受外媒專訪，被問到是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣時，蕭回應，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。談及台美在國防工業基礎合作相關議題，蕭美琴說，美國一直是台灣最重要的安全合作夥伴，多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。

對於美國人質疑美方對其他國家有更多承諾，蕭美琴認為，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生衝突，也不希望發生戰爭，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分，「讓美國人民瞭解這點非常重要」，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益，雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

「預防衝突是我們的共同目標。」蕭美琴指出，台灣人民並非坐等他人來拯救，我國正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴，台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。

主持人追問，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴解釋，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，也是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。

蕭美琴說，台灣正處於一個極為不對稱的局勢，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。由於台灣在國際社會遭到孤立，因此需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，並感謝美國協助訓練我方人員，「台灣確實需要許多改革，也正在進行中」，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。

談到中共內部政治局勢如何影響台灣的嚇阻戰略，蕭美琴直言，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性，也就是說中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。

蕭美琴舉例，例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對台相當危險的局面；另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，中國也可能採取非常危險的手段。

「無論中國內部如何發展，我們都必須為最壞的情況做好準備。」蕭美琴重申，這也是強化自我實力的重要緣由，台灣希望持續強化國際戰略溝通，讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價，這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環，中國必須認知他們當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平的目標，而台灣認為和平也有益於中國人民。



