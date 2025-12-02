台海衝突美軍是否出兵？蕭美琴：努力讓「假設性情境」永不發生
副總統蕭美琴近日接受外媒專訪，被問到是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣時，蕭回應，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性。
蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。談及台美在國防工業基礎合作相關議題，蕭美琴說，美國一直是台灣最重要的安全合作夥伴，多年來，台灣從美國採購許多非常重要的防衛裝備，但現在的交付有時無法滿足需求，台灣需要主動承擔責任來強化自身能力，同時也尋求與美國共同生產的機會。
對於美國人質疑美方對其他國家有更多承諾，蕭美琴認為，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民的感受與美國人民一樣，不希望台海發生衝突，也不希望發生戰爭，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分，「讓美國人民瞭解這點非常重要」，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益，雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。
「預防衝突是我們的共同目標。」蕭美琴指出，台灣人民並非坐等他人來拯救，我國正積極投資於自我防衛，相較於前任政府，近年來台灣將國防預算提升80%，並計劃在未來幾年持續增加國防支出，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴，台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。
主持人追問，是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴解釋，台灣正在做的一切努力就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，也是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要。
蕭美琴說，台灣正處於一個極為不對稱的局勢，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，但仍是一項非常艱鉅的任務。由於台灣在國際社會遭到孤立，因此需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，並感謝美國協助訓練我方人員，「台灣確實需要許多改革，也正在進行中」，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止發生那個假設的特定情境。
談到中共內部政治局勢如何影響台灣的嚇阻戰略，蕭美琴直言，大多數台灣人都會期盼最好的結果但做最壞的打算，且不排除任何可能性，也就是說中國內部局勢多變，專家對於這些變化對台影響有各種不同的分析。
蕭美琴舉例，例如中國的政局浮動和經濟困境可能導致北京認為，透過煽動民族主義轉移焦點，或是發動對外侵略，以維持其政府的正當性，那是對台相當危險的局面；另一種情境是，如專家所分析的，過度自信的中國低估台灣人民捍衛家園的意志、以及國際利害相關各方為確保維護以規則為基礎的國際秩序所採取的行動，中國也可能採取非常危險的手段。
「無論中國內部如何發展，我們都必須為最壞的情況做好準備。」蕭美琴重申，這也是強化自我實力的重要緣由，台灣希望持續強化國際戰略溝通，讓北京方面意識到，任何侵略行為都將付出難以承受的代價，這些盤算和複雜變數都是嚇阻的重要一環，中國必須認知他們當前一切行徑皆在激化敵意，製造不確定性與焦慮感，完全背離達到和平的目標，而台灣認為和平也有益於中國人民。
更多鏡報報導
分析中共心理戰三部曲 蕭美琴為台被霸凌抱屈：不能交朋友就沒人挺身而出
中國上月出動逾400架解放軍機擾台 民進黨：坐實麻煩製造者位置
獨家／備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭綠營發言人 黨內鎖定「有經驗立委」接棒
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 230
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 478
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 203
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 88
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 33
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 178
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 17 小時前 ・ 14
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 798
「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷
日本、中國關係緊張之際，日本朝日電視台今天（12/1）披露一項美國智庫的分析，假設解放軍實施海上封鎖，台灣可以在美國的支援下撐過去，不過作為提供美軍基地的日本，恐被捲入戰爭，造成超過4千名人員死傷。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
共軍5大新軍事據點曝光！ 陸委會：為台海衝突積極準備
台北市 / 綜合報導 衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區，進行至少5處的大規模軍事建設，有2座離台灣很近的民用機 場 也在加強軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國積極的準備應對今後可能爆發的衝突。 從衛星影像俯瞰距離中國上海浦東機場不遠處，這沿岸清晰可見，一條長碼頭和一條直升機跑道，軍營之外還搭配大規模運動設施，這是中國近年陸續興建的沿海5座軍事基地之一，還有在更靠近台灣的浙江玉環樂清灣，一處海軍設施新建了一座長度超過1.6公里的碼頭，能讓大量艦艇在此運作，包括運輸坦克的船隻，兩棲登陸艇油輪與海警巡邏艦都在這裡現蹤。除了軍事基地，其他包括在中國福建省正對台灣的位置，一座新的直升機基地正在持續擴建，民用機場福州長樂廈門翔安，也都在加強相關軍用設施，陸委會分析，這幾處基地代表中國正積極準備應對可能爆發的衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。10月6日歐洲太空總署也拍到解放軍071型綜合登陸艦，075以及076型兩棲攻擊艦，罕見集結在長江口，這些兩棲艦艇齊聚上海港，也被專家解讀準備進行海洋試航，從無到有構建戰力台灣又該如何因應。不只台灣有準備，美日印澳組成的四方安全對話，也在關島周邊海域舉行2025馬拉巴爾聯合軍演，其中日本海上自衛隊也出動出雲級直昇機巡防艦，同時南韓海軍潛艦也抵達關島，與美軍展開代號「沉默鯊魚」的反潛作戰演習，印太地區軍事動態頻繁，面對中共解放軍頻繁動作動見觀瞻。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 5 小時前 ・ 7
跟進李有宜退黨！不捨李「被忽略」 朱蕙蓉批黃國昌：沒仁義
[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李友宜今（30日）上午宣布退出民眾黨，她原本被看好2026參選新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌派三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，而民眾黨創黨元老、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉隨後也在臉書宣布退黨，她受訪時直言，這兩年來看到李有宜很努力，卻一直被忽略、慢慢被抹掉，痛批這個黨「非常的沒有仁義」。 朱蕙蓉下午接受媒體聯訪，對於是否退黨一事與李有宜有關，她直言「對」，在2023年選舉期間認識李有宜，她也有幫忙，覺得這個女孩子蠻辛苦，且選得也相當不錯，老實講，不輸給民眾黨中央委員蔡壁如的成績，且李有宜是初生之犢，然後跟綠委林淑芬比較，選得也不錯，之後李選完後也表示還是要繼續耕耘，且也退而求其次說，立委沒選好，但繼續選議員，那時她就覺得，應該要多多的支持李。 被問到是否覺得李有宜有點可惜，不受黃國昌厚愛？朱蕙蓉回應，先不談黃的問題，但這2年確實看見李有宜的孤單、一直被忽略，也沒有資源，她覺得敢講跟不敢講而已啦，她是看在眼裡。 媒體又問，上篇臉書文在批民眾黨雙標，是否與退黨有關？朱蕙蓉回應，有很多前因後果與累積，從她上政論節目後，個人都可以新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表民眾黨參選下屆台中市長，恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，已宣布參選的資深藍委楊瓊瓔今（30）日受訪被問及此事時並未多所著墨，反倒是聚焦在論述自己未來對台中的市政發展願景與藍圖。今早9時，楊瓊瓔在黨籍台中市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒、潭水亭主委張煌棋與多名里長的陪同下，現身潭子潭水亭向選民發送水果月曆，800份不到1小時就被領光，而楊瓊瓔也於行程中接受媒體聯訪。記者提問，麥玉珍喊出不排除更上一層樓，爭取競選台中市長，但陳清龍說民眾黨要推市長參選人其實是難上加難，台中有無「藍白合」的可能？對此，楊瓊瓔回應，她剛剛已經有報告過了，未來會以台中的建設、市民的福祉（為目標），除了要繼續增長之外，還要跟國際接軌，因為台中在縣市合併之後，還是有許多原始的風貌，譬如像是農業就非常的重要。她不諱言，由於人口不斷老化，在長照這塊就非常重要，正誠如以往從幾百億到明年將近有近千億的長照預算，「我所學也往這個方向努力在精進」。楊瓊瓔表示，盧秀燕上任之後兌現政見，65歲以上長者的健保由政府來出，「我覺得『公公道道』，我們努力了一輩子，理當要尊老、敬老，要照顧我們的老寶貝」。她回憶，當時自己追隨盧秀燕進入中市府擔任副市長時，儘管當時市府的經濟很拮据，但以盧市長的智慧、財政的紀律，「我們怎麼樣還是挪出了這塊預算」。特別針對長照部分，楊瓊瓔強調，相信必須要好好地來制度化進行，讓長輩都能擁有好的生活與健康，唯有如此，孩子們就可以放心去衝刺工作與事業，去學習所要學習的，這也是「一家和樂」的展現。下屆台中市長選舉，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。原文出處：快新聞／台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了 更多民視新聞報導對決楊瓊瓔、江啟臣？麥玉珍喊選台中市長 黃國昌超驚訝：我今天才聽到麥玉珍要選台中市長 民眾黨台中市黨部：已回報黨中央無合適人選麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
學者揭鄭麗文「2026大考驗」：能否黨內立威的終南捷徑
2026九合一大選，各政黨要推出哪些人選出戰，都是關注焦點。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，對國民黨主席鄭麗文而言，該如何提名會是個大考驗，能否找出最強人選、適時徵召，不僅是鄭的當務之急，也是能否黨內立威的終南捷徑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1