台海複製馬杜洛「斬首行動」？ 國防部：對各種狀況都有演練

美國近日發動軍事行動，闖進委內瑞拉境內並直接逮捕委國總統馬杜洛，此次「斬首行動」在國際上引發關注，外界也擔憂是否會複製在台海局面。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日受訪強調，他們對於各種各樣可能發生的突發狀況，都有預擬並演練。

總統賴清德、國防部長顧立雄、副部長徐斯儉視察漢光41號演習。（圖／總統府）

徐斯儉今天赴立法院出席財政委員會，會前受訪時被問到「斬首行動」時，他回應，國軍平常對於這樣突發狀況都有相關應對規定，對於各種狀況我們都有所準備，那也跟其他相關單位有配合演練。

廣告 廣告

針對國防部每日更新共機擾台報告，昨天顯示為零。對此，徐斯儉回答，「其實我們每天都有固定進行監測，時間到應該就會公布，所以等一下各位可以去看一下公布，以我的理解應該是3架次共機，然後8艘軍艦跟1艘公務艦」。

國防部副部長徐斯儉。（圖／中天新聞）

另外，被問到國防預算，徐斯儉喊話，今天來委員會主要是來談預算，年度預算包括不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個人裝備，還有照顧官兵的各項預算，所以希望不論是年度預算還是特別預算，大院都能夠將預算排入委員會。徐斯儉強調，「如之前所說，我們願意在大院的監督底下，謹慎地來編列預算。」

延伸閱讀

柯文哲喊「講清楚是否特赦阿扁」 藍營直指：背後是賴清德操盤

輔選張啓楷讚「最強嘉義市長人選」 柯文哲：以後會常來

吞8顆藥才止痛！陳佩琪淚揭柯文哲獄中慘況：差點沒命