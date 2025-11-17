台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴

日本首相高市早苗（左）與中國外交部發言人林劍（右）。（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。

日本首相高市早苗就任不到一個月，竟意外犯了中國「一個都不能少」的大忌。

中國外交部發言人 林劍：「任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億中國人民面前...碰得噓...中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

北京當局用詞犀利，警告「犯我內政者，不惜血戰。」

日本首相 高市早苗(11.07)：「若是狀況伴隨使用戰艦、武力，這樣的狀況就符合『存立危機事態』。政府當然也會根據個別具體狀況，綜合所有資訊做出判斷。」

高市早苗在國會答詢上，清楚表明國防法中「存立危機事態」的條件；然而，「有話直說」的執政風格卻讓自己掉入敵方陷阱，對於敏感的台海問題一時嘴快「說了太多」。

中國外交部發言人 林劍：「這次有關問題，根源在於日本首相高市早苗發表極度錯誤、極為危險、極具挑釁的涉台言論，還不思悔改，拒不撤回。」

高市政權的「台灣有事 日本出兵」言論，惹得中共炸鍋。在中國駐大阪總領事薛劍PO出「斬首文」後，北京當局還是不解氣，從一級主管機關到大小官媒都站出來，鋪天蓋地痛斥高市對台立場危險。

中國國防部發言人 蔣斌：「 (若日方)膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，付出慘痛代價。」

中國中央電視台新聞主播：「我們正告日方，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行。」

中國外交部發言人毛寧，也特地透過自身的「X」社群帳號發文表示：無論誰當政，日本都應遵守《中日聯合聲明》的承諾。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「根據中國政府規定，X無法在中國(境內)使用，而毛寧在擁有全球使用者的X上投稿，被認為是企圖強化對外宣傳。」

中共怒火難忍，不惜翻牆發文，昭告天下日本政府是如何地罄竹難書！只是沒料到，這一番操作猛如虎，換來的卻是日本的「執迷不悟」！

日本外務大臣 茂木敏充：「(總理發言)既沒有違反國際法，當然也沒有撤回的必要。」

北京當局簡直火冒三丈，於是使出殺手鐧──經濟制裁。

中國中央電視台新聞主播：「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒，中國公民近期避免前往日本。」

上週五(11/14)深夜，中國政府突襲式發布「赴日警告」，包括外交部、使領館、教育部、旅遊部等單位都發出公文，表示日本治安與留學環境不佳，呼籲中國人謹慎赴日、提高安全警覺。

中國民眾：「跟著國家走，永遠跟黨走。」

赴日旅遊中國觀光客：「我也不清楚這東西，能注意的就注意一點。」

中國赴日旅行團導遊：「暫時沒有(影響)，但是客人有一些擔憂。」

日本官方統計，今年1-9月，國際旅客當中，中國籍佔最多；赴日求學的留學生國籍，亦是中國人居冠。對此，日本媒體指出，每當北京與他國產生摩擦時，慣用伎倆就是經濟施壓，例如日本、南韓、加拿大、澳洲，都曾因利益衝突遭到中國的打壓措施。

日本官房長官 木原稔：「正是因為彼此立場不同，日中之間更需要反覆地溝通理解。」

對於此次風波，日本政府表示對事態不冒進、不升級，強調對話是最好的解方，呼籲北京應持續推動戰略互惠關係。而在緊張時刻，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，週一(11/17)出發中國，將與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談，以尋求緩和局勢。

※ 本文章之所有內容，未經作者書面許可，不得以任何形式節錄、轉載或引用。

