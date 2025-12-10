台海開戰存活率零？館長籲賴「實測海鯤號」 謝寒冰提1建議

台北市議員苗博雅日前在直播中提到現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發爭議。（示意圖／中時資料照，黃世麒攝）

台北市議員苗博雅日前在直播中提到現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課，引發高度爭議。不僅館長陳之漢開酸去搭海鯤號測試，資深媒體人謝寒冰更砲轟美國把台灣當盤子，預測台海開戰存活率幾乎為零。

館長在直播中指出，烏克蘭被俄羅斯攻擊3年，基輔天天被炸、天天斷電，「妳是沒有在看新聞是不是？」並列出對比照，嘲諷：「哇妳好了解烏克蘭耶，還上班上課耶」，自嘲自己無知，思維停留在二戰，接著建議苗博雅和國防部長顧立雄、總統賴清德，等到海鯤號有一天要做200米測試時，「你們都上那艘潛艇，一起沉下去，敢不敢？」

另外，資深媒體人謝寒冰在TVBS《新聞大白話》指出，美國通過國防授權法案，援助台灣軍費，為此他不解：「不是耶，我們已經給你200億美億的東西」，現在沒東西來，你們還要跟我們要1.25兆，到底東西什麼時候會來也不知道。他砲轟美國講得很漂亮，但到底真正幫助台灣什麼？看起來比較像在掏空台灣。

謝寒冰提到，前國防部視察盧德允日前建議買愛國者飛彈，他表示認同，但飛彈並沒有于北辰議員所宣稱210%的攔截率，對極音速導彈攔不住，攔一般火箭彈或無人機划不來，因為要價好幾百萬美金，質疑「到底定位在哪裡？買這麼多準備要攔截什麼東西」。

謝寒冰認為，台灣應該發展無人機，美國在大量生產廉價的無人機方面，不是中國大陸的對手，因其中低價的無人機，在俄烏戰場被證明很難用，容易被干擾，不容易達成任務；反而是伊朗生產的，俄羅斯、中國大陸，甚至美國自己 都在仿製，因為好用、便宜、可損失可消耗。

謝寒冰痛批，美國人說要發展找台灣合作，到底是合作還是要台灣出錢？他擔憂最後是台灣負責出錢，美國負責生產，「又來搞這一套，拿別人當盤子」，為此他良心建議與其跟美國合作，不如直接買大疆無人機來改，因為俄烏戰場就是這樣做，實際上很好用，在戰場上比較能發揮，這個就是現實狀況。

