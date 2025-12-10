台海開戰本島照常生活？謝寒冰打臉喊「生存率零」 提1建議：美軍也在仿製

​社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中以烏俄戰爭為例，分析現代戰爭型態，她直言，若是前線金門爆發戰爭，台灣本島多數民眾仍能維持正常上下班課，引發正反兩派論戰。對此，館長陳之漢建議苗博雅和總統賴清德等人親自去搭海鯤號實測看看，別只會說大話。而媒體人謝寒冰在節目《新聞大白話》直言，台海開戰生存率幾乎是零，與其花大錢跟美國軍購，不如朝這方向發展，連美國自己都在仿製。

苗博雅日前表示，許多人對戰爭的印象，仍停留在戰爭片、動畫片帶來的觀念，但現代戰爭就算開打，除了軍人上戰場以外，多數人仍舊維持正常的生活。以烏克蘭為例，雖然烏克蘭被攻擊3年，但尚未被佔領的區域，孩子們仍舊在上學，該上班的也還是要上班，「這個才是現代戰爭的實況」，與過去印象中「每天躲在防空洞」其實有落差。

廣告 廣告

對此，館長在直播中指出，烏克蘭被俄羅斯攻擊3年，基輔天天被炸、天天斷電，「妳是沒有在看新聞是不是？」並列出對比照，嘲諷：「哇妳好了解烏克蘭耶，還上班上課耶」，自嘲自己無知，思維停留在二戰，接著建議苗博雅和國防部長顧立雄、總統賴清德，等到海鯤號有一天要做200米測試時，都上那艘潛艇，一起沉下去，敢不敢？

台海戰爭本島 「 馬照跑、舞照跳」？謝寒冰砲轟 違背常識

謝寒冰則表示，這跟現代化戰爭有什麼關係？烏克蘭因為有60萬平方公里的土地，烏東在打仗，烏西相對比較安全，他們當然繼續生活，但要看到有多少烏克蘭人逃難到其他國家，前前後後跑了快1000萬人，現在俄羅斯正在針對烏克蘭相關的能源設施進行轟炸，烏克蘭首都基輔斷電不講，好幾個大城市都開始在斷電。這就是苗博雅說的「馬照跑、舞照跳」嗎？完全違背常識，這是不可能的事。而且更現實的是，西方歐洲國家嘴上說要幫烏克蘭，但其實也沒能力去幫忙，美國總統川普已經不想救了。

謝寒冰也提到，政府還要再編1.25兆向美軍購，之前買的什麼時候送來也不知道。美國講得很漂亮，但到底真正幫助台灣什麼？看起來比較像在掏空台灣。

前國防部視察盧德允日前建議買愛國者飛彈，謝寒冰直言能夠認同，不過飛彈攔不住極音速導彈，攔一般火箭彈或無人機又划不來，他認為，台灣應該發展無人機，美國在大量生產廉價的無人機方面，不是中國大陸的對手，因其中低價的無人機，在俄烏戰場被證明很難用，容易被干擾，不容易達成任務；反而是伊朗生產的，俄羅斯、中國大陸，甚至美國自己都在仿製，因為好用、便宜、可損失可消耗。

更多風傳媒報導

