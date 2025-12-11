台海開戰能上班嗎？粉專3點分析「台灣難複製烏克蘭」

軍事臉書粉專認為，烏克蘭的情況無法和台灣相提並論。（圖／翻攝自世界特種部隊與軍武資料庫臉書）





台北市議員苗博雅日前在直播節目中提到，若金馬地區遭受攻擊，本島仍可照常上班上課，言論一出引發討論。軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」認為台灣的地理與物理條件，不具備烏克蘭那樣「分區上班」的戰略。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」發文指出，近期輿論熱議「台海開戰是否能正常上班」，引發兩極討論，許多論者引用烏克蘭經驗，甚至轉傳基輔市民在戰爭期間搭地鐵、喝咖啡的照片，認為「生活如常」是展現社會韌性。但如果將烏克蘭與台海地圖進行同比例疊合，就會發現一個殘酷的事實，台灣的地理與物理條件，根本不具備烏克蘭那樣「分區上班」的戰略縱深。

粉專從3個層面分析，第一是地理對照，台灣沒有大後方，若將烏克蘭全境覆蓋於中國大陸與台灣之上，地理現實將一覽無遺。目前俄烏戰爭打得最慘烈的「頓巴斯＋扎波羅熱南部戰區」，其實際交戰面積已超過兩個台灣本島的大小，約是7-9萬平方公里和3.6萬平方公里的差別，而烏克蘭之所以部分地區能維持經濟運作，是因為擁有巨大的戰略後方，首都基輔距離目前的東部主戰場約450-500公里，相當於中國贛州市的位置，而作為西方援助樞紐、相對安全的利沃夫（Lviv），距離前線更超過 1000 公里，相當於中國桂林市的位置。一旦台海開戰，台灣本島沒有任何城市擁有這種450公里以上的安全距離，對台灣而言全島皆是前線。若將2022年俄軍進攻基輔的距離疊合到台海，解放軍登陸桃園後，僅需30分鐘車程便能抵達台北政經中樞。

此外，戰爭型態的演變也是關鍵之一，如今已從「海峽炮戰」轉變為「源頭攻擊」，部分樂觀論者常引用1950至1970年代的台海危機經驗，認為當年前線戰鬥激烈，但台灣本島幾乎不受影響，是忽略了時空背景與科技落差的巨大誤區，1950-1970年代當時國軍掌握台灣海峽的海空優勢，戰場被嚴格限縮在離島海空域，另外還有《中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約》的安全保障。對本島居民而言，雖然經歷過燈火管制與戒嚴，但比起前線的血腥，本島確實處於「相對安全」的狀態，戰爭最直接的影響，只是報紙上的新聞，多數民眾甚至抱持著彷彿「觀看球賽勝負」般的旁觀者心態，生活自然不受影響。

粉專認為，2027年後的潛在衝突有所轉變，隨著解放軍現代化，未來的台海戰爭雖仍以爭奪制空與制海權為核心，但形式不再是雙方戰機在海峽上空的單純狗鬥（Dogfight），而是針對敵方軍事設施與關鍵民生設施的「源頭打擊」。烏克蘭的機場或電網這類軍事或關鍵民用設施，之所以沒被徹底摧毀，部分原因在於俄軍缺乏足夠的長程精準飛彈來執行系統性毀滅，尤其是開戰頭兩年。面對解放軍龐大的武器庫存與無人機產能，台灣面臨的可預期是極高密度的「飽和攻擊」，我們不能假設對手會像俄軍「彈藥不足」。

最後則是物理現實大於意志，「沒水沒電，怎麼上班？」粉專文章中提到，在此脈絡下，討論「老闆如果不給戰時上班的薪水怎麼辦」顯得無力，核心問題從來不是「法規准不准」，而是「物理上能不能」。姑且不論戰火對周邊民宅可能造成的附帶損傷，現代工作高度依賴水電網。一開戰，台灣極可能面臨全島性、長時間的停水停電。沒有電，伺服器停擺，金融、科技、行政作業全斷；沒有水，工廠冷卻系統失效，辦公大樓連基本的廁所都無法使用。

而政府現行的《民防法》與應變手冊，多著重於防空避難，對於基礎設施全毀下的社會運作缺乏指引。例如光以交通而論，當停電導致號誌失效、燃油優先供應軍用導致加油站關閉，大眾運輸與個人交通工具恐全面停擺，此時要求員工正常通勤不僅不切實際，更徒增社會混亂，建議從「維持日常」轉向「分散式韌性」。烏克蘭能上班，是因為他們有國土空間換取時間，但台灣是一個高人口密度的海島，我們不該用「颱風假」的邏輯來幻想戰爭。

粉專強調，真正的民防準備，是要誠實面對島嶼戰爭的特殊情況，例如「當集中式電網崩潰、自來水管線中斷時，我們如何生存？」唯有承認台灣島「全島皆前線」的戰略劣勢，並據此規劃出真正能運作的戰時生存機制，才是對台灣社會最大的負責。

