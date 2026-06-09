台海開戰，歐盟受創？彭博曝經濟受傷最重國家：是美中所受衝擊的2倍
一項研究顯示，若美國和中國因台灣而爆發戰爭，全球GDP將萎縮逾8%，歐洲聯盟經濟於首年將受約2兆美元（約新台幣63兆1900億元）衝擊，製造業高度依賴台灣半導體和中國稀土的德國為受創最重歐盟國家。
《彭博》報導，中國侵略台灣的代價可能令人難以承受，歐盟在這方面的曝險高於北京。
根據彭博經濟研究所的研究，如果美國和中國因台灣而爆發戰爭這項最糟情境成真，歐盟經濟於第一年內將會蒙受約2兆美元衝擊。
台海開戰誰受創最重？彭博經濟研究：德國經濟將萎縮約14%
其中受創最重的德國，其經濟將會萎縮約14%，約相當於美國或中國所受衝擊的兩倍，義大利、西班牙、法國的國內生產毛額（GDP）分別將會萎縮8.8%、7%、6.5%。
這些結論凸顯美國總統川普攻擊伊朗得出的一大教訓：雖然國際舞台上由美國發號施令，歐洲卻常得承受更大代價。
彭博經濟研究分析，在上述情境之下，全球GDP將會萎縮8%以上，影響程度遠遠超過2009年金融危機和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。同時，全球也將嚴重短缺台灣主導生產的特定商品，例如心臟節律器、胰島素幫浦等醫療用品。
捷克智庫歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）指出：「即使沒有侵略，封鎖台灣也將引發歐洲的安全和經濟危機。」
捷克智庫：台灣議題對歐盟是「危險的盲點」
然而葉皓勤指出，台灣議題對歐盟而言是個「危險的盲點」。
知情人士表示，歐洲的台灣策略討論經常低調進行，有時僅限部分理念相近成員國參與，以避免傾向於接受北京立場的國家影響討論。
歐洲官員曾經針對諸如台灣領空遭遇升級性侵擾、中國切斷關鍵礦產供應、中國對懸掛歐盟旗幟船隻實施檢查或全面封鎖台灣等多種情境進行模擬。據悉，最近的討論凸顯歐洲根本就沒有準備好。
某次模擬台灣半導體出口砍半時，歐洲代表起初認為其經濟可以承受如此打擊，直到台北和華府代表糾正：台灣在軍事上完全仰賴美國支持，若真有危機，美國會優先獲取所有晶片，歐洲將會一無所獲。
一旦危機急遽升溫，歐洲可能只有數個小時可以應變，目前體制根本無法這麼快速回應。據悉，像義大利或西班牙雖然對分析結果感到擔憂，卻又猶豫不決，無法作出採取必要行動的結論。
歐洲國家尤其在面對北京的灰色地帶襲擾時格外棘手。這些舉動未構成戰爭行為，一旦不加以反制，就可能讓中國逐步升高對台灣的影響力。
曾經參加兵棋推演人士指出，歐洲過去的標準回應就是呼籲降溫，並以美國馬首是瞻。但是隨著川普重返白宮，跨大西洋中國政策協調全面瓦解，情勢已然改觀。
根據葉皓勤指出，到去年底，歐洲國家改為先相互協調，然後再與日本協調。歐洲價值安全政策中心定期舉辦這類兵推。
歐洲正試圖找出更多與台灣合作的方式，尤其台灣是邁向由人工智慧（AI）主導的未來的關鍵，其經濟成長更令許多歐洲夥伴稱羨。
一些台灣官員私下坦言，他們擔憂美國不再像以往那樣可靠，因此投注更多心力經營歐洲，即使雙方心知肚明，歐盟不可能取代美國的軍事支持。
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