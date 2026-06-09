台海防衛核心概念──國軍 「通信建軍」與「台美聯合作戰戰場網路化」

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未來戰場首先遭受打擊的，往往不是戰車、軍艦或戰機，而是指揮鏈、通信鏈與資訊鏈。圖片取自CSIS官網

張宇韶／台灣韜略策進學會副理事長

面對中國的軍事威脅，美國近期多位退役將領與國防專家皆對台海防衛提出警訊。他們關切的焦點並非台灣缺少哪一型飛彈、哪一款戰機或哪一艘軍艦，而是另一項更根本、也更容易被忽略的問題：一旦台海爆發衝突，台美雙方是否具備足夠的指揮管制、通信聯繫與戰場資訊共享能力，能夠迅速形成聯合作戰體系？

這項提醒值得台灣深思。過去多年來，社會討論國防建設時，往往聚焦於武器採購、軍售金額或新式裝備性能。然而從近年的俄烏戰爭、中東衝突，以及美軍積極推動的JADC2（聯合全域指揮管制）發展方向來看，現代戰爭的勝負已逐漸不再取決於單一武器平台的性能優劣，而是取決於整個作戰體系能遭受攻擊後是否持續運作。

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換言之，未來戰場首先遭受打擊的，往往不是戰車、軍艦或戰機，而是指揮鏈、通信鏈與資訊鏈。如果部隊無法有效傳遞命令、共享目標資訊、協調跨軍種火力，甚至在電子戰與網路攻擊環境下失去聯繫，那麼再先進的武器都可能淪為各自為戰的資訊孤島。

這也凸顯出一個長期被忽略的重要課題：國軍演訓改革的目標，不應只是驗證武器是否能夠發射、部隊是否能夠完成既定課目，而應進一步驗證整個作戰體系在資訊受損、指揮失序與通信中斷情況下，是否仍能維持作戰能力。

因此，當前國軍推動演訓改革時，真正需要思考的已不只是「如何把演習辦得更大」，而是如何讓演習更接近戰爭的「逼真性」；不只是驗證部隊是否會作戰，而是驗證部隊在最惡劣條件下是否仍能持續作戰，這樣的想定攸關未來台海防衛時的臨場指揮與作戰能力。從這個角度觀察，演訓改革、通信建軍與聯合作戰能力建構，其實是同一個問題的不同面向，也是台灣面對未來戰爭最需要優先補強的核心能力。

擺脫僵化劇本思維，正視現代戰爭的混沌本質

近年來，國軍持續推動各項演訓工作，無論是漢光演習、聯合作戰演訓、基地訓練，乃至各軍種年度重大操演，規模與頻率皆較過去有所提升。然而深入檢視歷年公開演訓內容，仍可發現一項長期存在的問題：許多演練仍以單一科目驗證與既定程序操作為主，較少真正模擬現代戰場中資訊中斷、指揮失序、多重威脅並存的環境。然而現代化戰爭從來不是「按表操課」與「常態下」發生！

真正的戰場，不會先通知部隊今天演練通信、明天演練防空、後天演練反登陸；敵人更不會依照我方操課進度逐步出牌。現代戰爭的本質，是「混亂、突發、不確定與高強度壓力」。因此，國軍演訓的核心目標，不應只是完成課目，而應驗證部隊在「最惡劣條件下是否仍能持續作戰」。

真正的敵人，不會照著演習腳本配合演出。圖片取自國防部發言人室臉書

近年俄烏戰爭、中東衝突以及美軍推動多域作戰（Multi-Domain Operations）的發展趨勢都顯示，未來戰場的勝負關鍵，已不再只是武器性能，而是整個作戰體系在遭受打擊後是否仍能維持運作。這也意味著，國軍演訓改革的重點，不只是提升射擊成績或裝備妥善率，而是驗證整個部隊體系在失聯、失序、失能環境下的生存能力與作戰韌性。

演習變成驗證流程是否正確，而非驗證戰場是否能夠生存。

然而現代戰爭已從平台中心（Platform Centric）逐步發展為網路中心（Network Centric），並進一步邁向多域作戰（Multi-Domain Operations）與分散式作戰（Distributed Operations）模式。

未來敵軍攻擊的目標，不再只是單一武器平台，而是整個指揮、通信、情報、監偵、後勤與資料鏈體系。如果演訓仍停留在單一科目驗證，便難以反映現代戰場的真實需求。

演習最大的敵人，是「預先知道答案」

許多演訓最大的問題，不在於官兵不努力，而在於參演人員往往事先知道演練內容。部隊知道幾點集合、知道演練地點、知道驗證科目、知道狀況發布內容，甚至知道督考官會問什麼問題。在這種情況下，驗證的是記憶力與程序熟悉度，而非真正的戰場應變能力。

美軍與北約近年大力推動Force-on-Force對抗演練與Free Play Exercise自由對抗演習，其核心就在於創造不確定性。部隊必須在資訊不完整、命令延遲、通信受阻、補給中斷、電子干擾與敵情突變的環境下完成任務。

因此，國軍未來應建立常態化無預警測試機制，將深夜戰備命令、臨時轉移陣地、指揮所遭襲、通信中斷、GPS失效、衛星鏈路中斷等情境納入日常驗證。因為真正的敵人，不會照著演習腳本配合演出。

台海戰場最可能面對的，不是登陸，而是體系癱瘓

多數民眾對戰爭的想像，仍停留在敵軍登陸海灘的畫面。然而從近年共軍演訓模式、俄烏戰爭經驗以及國際兵棋推演結果觀察，台海衝突初期更可能出現的是：飛彈飽和攻擊、電子戰壓制、衛星干擾、網路攻擊、港口封鎖、關鍵基礎設施癱瘓，以及指揮通信系統失能。

換言之，國軍首先面對的考驗，未必是如何消滅敵軍，而是「如何在指揮鏈、通信鏈與資訊鏈遭受打擊後仍能維持作戰能力」。因此，演訓的重點不應只是火力展示，而應驗證「部隊在資訊受損環境下的生存能力與作戰韌性」。

通聯演練比武器射擊更重要，敵人首波攻勢在於摧毀癱瘓C4ISR體系

現代聯合作戰高度依賴C4ISR體系。再先進的飛彈、戰車、火砲、軍艦或無人機，如果無法接收命令、共享資訊與協同作戰，其戰力都將大幅下降，然而許多通信驗證仍停留在設備是否開機、是否收到訊號的層次，真正的戰場環境則包括：電磁干擾、頻譜壅塞、電子壓制、網路節點毀損、指揮所轉移、指揮官傷亡或更替、衛星鏈路中斷等，在這些情況下，命令如何傳達？情報如何共享？火力如何協調？戰場圖像如何維持？這些問題若平時欠缺演練，戰時便無法憑空獲得答案。

現代聯合作戰高度依賴C4ISR體系。AI生成示意圖

聯合作戰最大的挑戰，不是武器系統，而是指揮通信整合

近年多位美國退役將領與國防專家都指出，台灣最大的弱點之一，並非武器不足，而是台美之間尚未建立足夠成熟的聯合作戰指揮與通信整合能力。現代戰爭講求的不是單一武器性能，而是整體作戰網路。

美軍與北約盟邦、日本及韓國之所以能快速形成聯合作戰能力，並非裝備完全相同，而是擁有共同的指揮程序、共同的資料鏈與共同的戰場圖像。未來若台海發生衝突，美軍不可能在戰時才開始建立合作機制，而必須依賴平時即已建立完成的互通性（Interoperability）架構。因此，國軍演訓未來不應只驗證單位戰術能力，更應逐步驗證：

聯合作戰指揮程序

戰術資料鏈整合

戰場管理系統運用

低軌衛星通信備援

軍民通信網路介接

跨軍種目標共享機制

聯盟協同作戰程序

因為未來決定勝負的，不是哪一枚飛彈射程最遠，而是誰能最快將發現的目標轉換成全軍共同使用的戰場資訊。

從共同通聯走向共同作戰

在台灣，軍方總還是習慣以軍種來區分作戰責任，但未來戰場真正重要的，不只是通話能力，而是資訊共享能力。發現目標的人，不一定是接戰的人。可能是海軍雷達先發現目標、無人機追蹤目標、空軍完成識別，最後由陸軍砲兵(火箭)部隊執行接戰。

因此，國軍規畫建立共同作戰圖像（Common Operational Picture, COP）與跨軍種資訊共享能力，這是正確的方向，但時序必須趕快確認，並納入未來重大演習驗證：

第一，跨軍種目標共享能力。

第二，共同作戰圖像建構能力。

第三，跨網路資料交換能力。

第四，台美及友盟部隊資訊互通能力。

因為未來戰場決定勝負的關鍵將不是武器數量，而是獲得資訊的流動速度。

平時不練失聯，戰時必然失聯

現代戰場上，失聯不是例外，而是常態。未來台海衝突中，敵軍極可能優先攻擊指揮所、通信節點、資料中心、衛星鏈路與電力設施。當指揮官失聯怎麼辦？當指揮所遭摧毀怎麼辦？當無線電全面受干擾怎麼辦？當衛星失效怎麼辦？當戰術網路中斷怎麼辦？如果平時沒有演練，戰時必然陷入混亂。

因此，未來所有重大演習都應強制納入「失聯演練」科目，要求各級部隊在無法取得上級命令的情況下，依據預先授權與指揮官意圖持續遂行任務。這不只是通信驗證，更是任務式指揮（Mission Command）與分散式作戰的核心能力。

未來所有重大演習都應強制納入「失聯演練」科目，要求各級部隊在無法取得上級命令的情況下，依據預先授權與指揮官意圖持續遂行任務。圖片取自國防部發言人臉書

通信建軍不能落後未來戰場

談論臨戰化演訓，有一個經常被忽略的根本問題：演訓可以設計失聯，但通信系統本身不能缺乏抗失聯能力。

1.跳頻不是選項，而是戰場生存能力

簡單說，移頻是「通信設備功能，跳頻則是「作戰系統能力」；移頻解決的是「頻率使用」問題，跳頻解決的是「戰場生存」問題。因此在戰場上，跳頻不應被視為高規格選配，而應是現代軍事通信系統的基本要求。

2.美軍JADC2帶來的重要啟示

近年美軍推動JADC2、ABMS及Project Convergence，其核心目的並非增加武器數量，而是在遭受電子戰、網路攻擊及精準打擊後，仍能維持資訊流通與指揮管制能力，真正重要的不是武器，而是資通訊網路。

3.國際軍事發展趨勢已證明：通信韌性優先於武器性能

近年各國建軍重點已逐漸轉向：跳頻能力、抗干擾能力、抗截收能力（LPI／LPD）、MANET自組網能力、多波形SDR軟體定義無線電、網路自聯能力（Self-Healing）、多跳路由能力（Multi-Hop Routing）、分散式節點架構，未來戰場最重要的武器，不是飛彈，而是能夠持續運作的指揮鏈與通信網路。

4.國軍需要的是2035年的規格，而不是今天的需求

合理來說，現今要選定的規格，實際上是在決定2030年甚至是2040年的作戰能力，因此，未來通信建軍應優先考量是否能支援：戰場管理系統、聯合作戰資料鏈、無人機協同作戰、AI輔助決策、多域作戰、分散式殺傷鏈、軍民通信整合、低軌衛星介接等，因為真正的問題不是今天能不能用，而是十年後還能不能打仗。

5.打造台灣版Tactical Cloud（戰術雲）

未來戰場的競爭，本質上已不再是武器平台的競爭，而是資訊網路與決策速度的競爭。未來國軍若要真正邁向聯合作戰與分散式作戰，通信建軍思維也應從「購買無線電」提升至「建構戰場網路」。

在此架構下，寬頻無線電機、TAK戰場管理系統、戰術資料鏈、低軌衛星通信、無人機網路、軍民通信系統乃至未來AI決策系統，都不應是彼此獨立存在的裝備，而應成為同一個戰場資訊體系的組成部分。

前線無人機發現目標，透過跳頻MANET網路回傳資訊，由TAK系統即時標定位置，經由低軌衛星或戰術資料鏈傳送至聯合作戰中心，再由海軍、空軍或陸軍火力單位選擇最佳接戰方式。整個過程不再依賴單一指揮所，而是透過分散式節點持續運作，且即使部分節點遭摧毀，其餘節點仍可維持作戰能力。這才是未來建軍真正應追求的方向。

建立專業紅軍與第三方驗證機制

目前演訓中常由現役部隊臨時抽調人員扮演敵軍，容易出現「藍軍教紅軍怎麼打」的現象。未來應參考美軍國家訓練中心（NTC）模式，建立常設專業紅軍部隊(也可聘用退役官兵)，專責研究共軍戰術、電子戰模式、無人機運用及聯合作戰方式。同時導入第三方客觀驗證機制，評估：指管恢復時間、通聯中斷率、備援啟動速度、資料鏈存活率、網路恢復能力、後勤斷鏈支撐能力等，真正值得驗證的，不是演習流程是否順暢，而是部隊在遭受打擊後是否仍能繼續作戰。

演訓改革、通信建軍與聯合作戰整合，三者缺一不可

未來戰爭首先遭受攻擊的，往往不是武器平台，而是指揮鏈、通信鏈與資訊鏈。因此，演訓改革、通信建軍與聯合作戰整合，其實是同一件事情的三個面向。演訓改革驗證部隊是否能在混亂中作戰；通信建軍確保部隊在打擊下仍能保持連結；聯合作戰整合則決定國軍能否與盟友共享戰場資訊並形成共同戰力。

現代戰場比拼的已不只是飛彈數量、戰機性能與艦艇噸位，而是誰能在最短時間內完成「發現、決策、傳遞、接戰」的完整殺傷鏈循環。

如果演訓改革持續追求科目驗證，卻忽略通信韌性與分散式指管能力；如果建軍採購追求短期成本，卻忽略未來戰場需求；如果平時演習永遠保持通聯暢通，卻從未驗證失聯環境下的持續作戰能力，那麼再多的演習與再昂貴的武器，都可能無法轉化為真正戰力。

演習的目的，不是證明部隊沒有問題，而是找出問題。一支能夠在演習中暴露缺點、修正缺點的軍隊，才有機會在戰場上贏得勝利。

從操演走向備戰，從驗證程序走向驗證戰力；從單軍種走向聯合作戰；從單純通聯走向共同作戰圖像；從平台建軍走向網路建軍，這才是國軍邁向現代化、聯合作戰化與實戰化建軍的真正道路。

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