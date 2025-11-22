台海飛彈危機父子情 曹仕翰因父逝曾想棄電影夢

（中央社記者王心妤台北22日電）曹仕翰執導電影「南方時光」以1996台海危機映照父子情，他哽咽說，最大遺憾是父親沒看過他的作品就離世，讓他一度不知道如何堅持拍片夢想，直到在3歲兒子身上找到動力。

曹仕翰接受中央社記者專訪分享「南方時光」創作緣起，1996年是首次民選總統並發生台海飛彈危機，透過大時代氛圍襯托出高雄少年青春期面對家庭、未來的迷惘，片中出現大量父子關係的緊張，他不諱言80%內容改編源自親身經歷。

廣告 廣告

曹仕翰坦言，兒時跟爸爸關係不好，加上青春期後變得叛逆不愛讀書，父子倆隔閡加劇，「關係變化不是瞬間，是一來一往互相傷害，還有想被理解卻被傷害變得越來越遠，父親對我的不理解，我一直無法釋懷，包含我想拍電影，他也是不那麼支持，當下會覺得為什麼要逼我呢？」

當10歲的曹仕翰拿到全校漫畫比賽冠軍，但父親看到獎狀後僅說一句：「人外有人，天外有天。」隨著時間變化，曹仕翰成為父親，他才能理解，這或許都是父親的關心和擔憂，「我知道他不是討厭我，只是擔心我走出他認知到安全的世界外，會有危險。」

曹仕翰真正放下卻是在父親離開前1個月，永遠打著領帶穿西裝的父親在病榻上，無力讓自己體面，父親才淡淡說了句「人生就是這樣，眼睛一閉，腿一伸就結束了，你想做什麼就去做吧！」父子倆的心結過了多年才真正解開。

父親的離開對曹仕翰的打擊相當大，對他而言，持續創作的動力源自於想獲得父親的肯定，但父親連他的首部短片沒看見就過世，他哽咽的說：「完成的前一個月，父親走了......某個程度上，他沒有真正看過我拍的作品。」

曹仕翰雖然知道無可奈何，仍在「我要拍給誰看？」的疑問中迷失自我，直到剪接「南方時光」時，後製期漫長又充滿挫折，但他3歲兒子會不時關心他在忙什麼，某次他向兒子解釋自己拍的電影後，兒子笑著說：「爸爸，你拍的電影好好看喔！」那一刻，讓曹仕翰找到繼續創作的動力。

此次入圍最佳導演、美術設計、造型設計，曹仕翰坦言，因為電影是獨立製片，替未入圍但一路走來的工作人員感到可惜，「會想起在某些不容易的時刻，還是被他們支持跟相信，這是好幾個夥伴的首部長片，我當成第一部電影也是最後一部來拍。」但他也表示，雖然最佳導演入圍者中「大神」太多，仍希望有機會登台，說出對夥伴的感謝。（編輯：李亨山）1141122