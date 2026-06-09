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（圖／大陸東部戰區）

北京在李登輝總統1995年訪問母校康乃爾大學後，自該年7月起，對台灣展開一系列武力威懾行動，至1996年3月的3階段軍演，威脅達到高峰。我現在的學生在當時不是尚未出生，就是年紀太小，除了有心研究，一般可能只從《國際橋牌社2》劇集的高登島篇片段中，稍有領會。

任職於駐美代表處政治組那段時間，我都很認真地與美方友人研究情勢，幾乎每周都有幾個電報報部，總覺得美國人比我們還擔心。當時大陸還在天安門事件後的恢復期，GDP僅為台灣的3倍，而國軍也能牢牢地掌控海峽中線。

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自1979年與我「斷交、廢約、撤軍」之後，美國與國軍的交流受到極大制約，對於國軍戰力了解有限。1996年初，美國國防部主管亞太事務副助理部長坎貝爾辦公室來電：「請問貴國國防部與我們對口的是哪個辦公室？」我只能回答應該沒有職司相同的單位，建議他們試著與參謀本部的作戰次長室聯繫。

2000年通過施行軍政軍令一元化的「國防二法」，國防部新設戰略規劃司與整合評估室，美台啟動「蒙特瑞對話」，定期應邀訪美的軍文交織「戰略班」，以及每年派遣美軍退役將領觀察漢光演習，「九六台海飛彈危機」後，美國的主動，觸發了一系列台美軍事合作的變革。

飛彈危機時，柯林頓總統先後派遣「獨立號」及「尼米茲號」兩個航艦戰鬥群開赴台海，解放軍因此提前結束軍演。當美國官方將航空母艦形容為「9000噸重的外交」而訕笑解放軍時，中國已開始依循「不對稱作戰思維」研發出「東風21D（航母殺手）」與「東風26（關島快遞）」彈道飛彈的反干預能力。

30年的時間不算短，中美關係已經從柯林頓時期的「交往政策」轉變成如今的「戰略競爭」，台灣從《國家統一綱領》走到了現在的「兩國互不隸屬」，兩岸再也沒有辜振甫、汪道涵兩位德高望重的耆老。國內外形勢變化之鉅，實不可以過往的經驗點評當前的戰略環境與政策方向。

近年來，國際社會都指向兩岸之間面臨越來越高的戰爭風險，解放軍自2022年以來的歷次圍台軍演，以及壓迫我24海里毗鄰區界線的常態化聯合戰備警巡，是否可稱為30年後的另一次台海軍事危機，容有仁智之見，但因而牽動的各方應對之策仍將有深遠的影響。

川普2.0的國家安全戰略強調以本土安全與西半球為核心利益，雖仍對第一島鏈的戰略價值高度重視，但西太平洋盟國對於美國「戰略收縮」的警覺，以及美國要求盟邦提高國防預算與自我防衛的巨大壓力，已經再次預示台灣周邊安全環境以及國安思維的變化。

由於和中國大陸進入長期戰略競爭，美國對台軍事安援合作的態度已有改變跡象，在供售武器性能、部隊協訓、資訊共享、本地產能、出口管制等方面，將是國軍數十年來難有的進步推力，由新興軍事科技引領的軍隊組織變革也將有深遠的影響。

然而，在強化軍事嚇阻能力的機會來臨時，我們切不可忘記台灣最高的利益實為「生存與發展」，而其關鍵基礎則在於「台海的和平與穩定」。所謂「強軍維和，不戰為勝」就是這個道理。

預防戰爭可依西方思維，以不斷強化的軍事力量增加對手動武的難度，達到有效嚇阻的目的。然而不斷地提升戰力，並不表示可以放棄對話。兩岸維繫溝通管道，進可以減少誤判，退可以降溫減壓。如果台灣不願將命運委託給外國，就要認真面對兩岸得以對話的共同政治基礎。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）