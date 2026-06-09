台海一旦開戰 彭博估「這個國家」經濟受害最深

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

據彭博經濟研究資料，假設台海開戰，德國的經濟將受害最深。

國際社會普遍認為，如果台海爆發戰爭，全球經濟將會受到嚴重衝擊。而「彭博經濟」在最新一份報告中指出，如果中國武力犯台，歐盟將在戰爭爆發的第一年損失2兆美元，而歐洲國家中，德國將會是受害最深的國家，GDP萎縮程度將遠高於中國及美國。（葉柏毅報導）

據彭博新聞在6月8日刊出的一篇題為「歐盟將在台灣問題上損失2兆美元」的文章中指出，如果中國大陸武力犯台，歐盟的經濟曝險將高於中國。

據彭博經濟研究資料，台海一旦開戰，戰爭爆發首年，歐盟經濟將損失2兆美元。高度仰賴台灣半導體和中國稀土的製造業大國德國，會是歐盟國家中受害最大的國家，GDP萎縮將逼近14%，其次是義大利的8.8%、西班牙7.0%和法國的6.5%。

廣告 廣告

相較之下，開戰國中國的GDP，首年萎縮程度預計為8.6%，而美國則為7.3%。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤表示，即便中國只是封鎖台灣，同樣會對歐洲的安全和經濟構成重大危機。葉皓勤同時指出，即便歐盟過去幾年多次模擬可能發生的台海危機，但基於歐盟不同成員國的對中國大陸的立場分歧，始終難以達成一致共識。他形容，台灣對歐盟來說「是一大危險盲點」。

延伸閱讀