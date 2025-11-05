台消費者注意！日本「四葉乳業鬆餅粉」驚傳有蟲 緊急召回兩款

日本乳製品製造商「四葉乳業」今天宣布，因產品可能混入蟲子，決定自主回收「四葉的酪奶鬆餅粉」兩款產品，共計8萬2千624包。

被召回的一款鬆餅粉。（圖/翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，回收對象為「四葉的酪奶鬆餅粉450克」與「四葉的酪奶鬆餅粉150克」，上月26日，該公司位於東京都澀谷區的直營店在進行產品備料作業時，員工發現鬆餅粉中混入疑似昆蟲的異物。隨後經內部調查與庫存檢查，在多個包裝中都確認有相同的狀況。

報導引述四葉乳業表示，混入的昆蟲為「扁穀盜（Tribolium confusum）」，這是一種常見於小麥粉、米等穀類中的害蟲。問題產品由「江別製粉」工廠代工生產，初步研判昆蟲可能是在原料投入口附近混入。

廣告 廣告

四葉乳業表示，「目前尚未接獲任何健康受害通報，但基於安全考量，我們決定主動回收相關產品。」該公司指出，將針對同一時期生產的產品進行全面回收，並向購買者寄送等值的QUO卡（商品券）作為補償，並提醒消費者檢查包裝背面的製造資訊，若屬於回收批次，應盡快聯繫專用客服窗口。

另外，四葉乳業強調，「四葉的北海道酪奶鬆餅粉450克」為另一家廠商生產，不在此次回收範圍內。

延伸閱讀

MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥

MLB/大谷翔平妻掏手機幫拍照 網友驚呆：她拿iPhone13！

何時邀請道奇日籍三人組打經典賽？ 國家隊監督：本月中後