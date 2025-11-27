台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」

記者王怡淇、戴偉臣／台北報導

香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。

廣告 廣告

香港宏福苑大火。

2017年時一場暗夜大火，將英國倫敦葛林菲爾塔燒成巨大火柱，30分鐘吞噬24層樓，火勢延燒60小時，釀成72人喪生悲劇。

這場高樓惡火，與香港宏福苑慘劇極為類似，宏福苑和葛林菲爾塔發生火災時都已經是42年老屋，而兩棟也同樣是高樓住宅，兩次火警相差8年，但卻驚人的相似。

消防專家林金宏：「它都是外牆燒起來，所以到最後火勢的蔓延，會出現內外夾攻的這種狀況，相對的如果你是比較晚才去做應變的時候，其實他會面對更大的挑戰跟危險性，那還有一個共同的特色，就是它燒的速度都很快。」

香港大火奪走數十條寶貴性命，包含1名消防員，而2024年新竹晴空匯火警當時也帶走台灣2名打火英雄，消防員透露遇到高樓火警，看了只有絕望。

香港宏福苑大火，跟2017年英國葛林菲爾塔慘劇極為類似。

台灣消防員：「我們也會怕啊，因為我們要進去的人，它已經全部燃燒了，就變成我們搶救的速度會怎麼樣，非常的慢，就有可能就是說裡面的受困人員，它其實要存活的機率怎麼樣，相較之下是非常的低，它就是那間房間，是室內的房間、沒有窗戶的房間，你說外面都已經全面燃燒，它的熱度跟裡面的氧氣相較之下，他還比較有機會會存活。」

記者王怡淇、戴偉臣：「遇上大火，求生關鍵在窗戶，所以避難最好要找不靠外牆的地方，以免窗戶破裂，讓濃煙侵入，造成二度傷害。」

摩天大樓惡火，除了避難找好地點，也要記住逃生，往下不往上原則。今年6月杜拜老虎塔惡火，3280位居民因為疏散即時全數奇蹟生還，想從高樓火場逃出生天，不是不可能，但不容一絲差錯。

更多三立新聞網報導

香港大火不斷更新／75死279失聯！民眾排隊認屍場面哀戚

香港宏福苑被大火吞噬！「中國貨」成致命殺手？港學者揭原因

近40%居民是長者！香港宏福苑惡火 住戶：警報未響「鄰居通知才逃過」

惡火奪命！宏福苑前保全爆料：方便工人進出警報被關 工人吸菸常被投訴

