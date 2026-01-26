台港攜手 協助夢天使圓夢

香港夢之旅旅行團到台南旅遊三天，在十鼓文創園區合影。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

由三十多名香港身心障礙兒童及夢天使、家屬、義工、醫療團隊與工作人員等組成的夢之旅旅行團共一百七十人，在各界協助下到台南市旅遊三天，二十六日在仁德十鼓文創園區舉辦成果發表會，感謝各界攜手協助夢天使圓夢。隨行學童家長感動表示，孩子在平等對待中建立自信，是此行最珍貴的收穫。

香港夢之旅旅行團已連續數年來台灣、台南旅行，今年在台南市政府、雀客藏居及國泰航空等單位協助下，二十四到二十六日走訪台南市十鼓文創園區、頑皮世界、走馬瀨農場等景點，完成一段充滿勇氣與希望的生命旅程。

廣告 廣告

參與「夢之旅二０二六」的學童分享，從沒想過有一天可以乘坐飛機前往另一國家的旅程，能夠完成夢想感到非常高興，旅程中最深刻的感受來自夢想大使與志工的全程陪伴，且所有團員從未因身體狀況投以異樣眼光，讓他們感受到被尊重與接納。

台南市政府表示，台南不僅擁有深厚的人文底蘊、美食及風景，更積極打造一座讓身心障礙人士、長者及親子旅客皆能安心造訪、自在暢遊的全齡友善旅遊城市。

市府觀光旅遊局長林國華指出，「夢之旅二０二六」不僅是一趟旅遊行程，更是對台南無障礙觀光的實地檢驗。友善城市不僅在於硬體設施，更注重尊重與陪伴，看見學童自在微笑，是推動無障礙觀光的最大動力。

夢天使義工團主席霍偉堯表示，台南不僅景致優美、美食豐富，更具備完善的無障礙設施與溫暖人情，是「夢之旅」最理想的舉辦城市。