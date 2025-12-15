台港日韓超強卡司嗨唱跨年

二０二六台南好young跨年晚會卡司公布，台港日韓歌手，重棒齊聚台南迎新年。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南跨年演唱會卡司十五日公布！演出陣容星光熠熠，涵蓋台、港、日、韓等高顏值青春偶像和實力派堅強歌手，集結多元世代與頂尖實力，市府強調，勢必再掀跨年熱潮。

演出陣容堅強，包括被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的全能型偶像女團STAYC、韓國新人男團ALL(H)OURS、香港新生代男星，能演能唱的魏浚笙、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理和重量級搖滾天團「八三夭」、廣受歡迎樂團「理想混蛋」及含金量甚高的金獎歌姬「9m88」、金曲樂團「麋先生」、金鐘獎主持人炎亞綸及一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，都將登上台南跨年舞台，成為跨年表演嘉賓。

黃偉哲表示，跨年晚會集結來自台灣及韓國、日本、香港等地的高人氣卡司，經費雖有限，演出絕對高規格，提供民眾最優質的視聽饗宴，邀請全台民眾一起來台南跨年並深度旅遊。

多組藝人也拍攝影片，以中文和歌迷打招呼，誠意十足，強調期待來台南高歌。韓國新人男團ALL(H)OURS，曾收到黃偉哲贈送的芒果，直喊期待來到芒果故鄉品嘗；鈴木愛理的中文更是講得流利，直喊跨年夜，「一定要來唷，一起嗨吧」！

以「法式台語」美聲演唱知名的李竺芯親自到場，指將兩年前發表過的歌曲〈巷仔內的台南〉全新製作，並獲得〈安平追想曲〉授權，將其前奏融入編曲，她除現場輕唱一小段，並邀請歌迷跨年夜，前來欣賞她首度發表的新版歌曲。 市府表示，二十日將於市府西側廣場舉辦搖滾耶誕演唱會、二十七日於新營南瀛綠都心舉辦南瀛草地音樂會，歡迎民眾一起來追星！