台港經貿觀光頻繁 策進會籲加強港人友善環境

（中央社記者廖文綺台北17日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）今日召開經合會年度委員會議，指過去一年台港經貿關係密切，且香港來台旅客僅次於日本，建議加強港人友善觀光環境與推廣。

根據策進會今日發布的新聞稿，策進會17日召開經濟合作委員會（經合會）年度委員會議，回顧過去一年台港經貿情勢及經合會工作的推展，並擘劃未來方向。

策進會副董事長兼經合會召集人許舒博表示，台港經貿關係密切，人流往來十分頻繁。今年台灣辦理「台港農特產品產業交流團」等活動，帶領農特產品業者實地考察香港，瞭解香港市場產銷規劃、消費型態，也提供實際產業媒合平台，協助業者拓展市場，同時增進香港商界對台灣的瞭解。

新聞稿引述交通部觀光署統計指出，今年前3季香港旅客為台灣境外旅客第二大來源地，僅次於日本，總人次超過87.5萬人次。

會上多位委員表示，政府應整合多方資源，創造更友善的旅遊環境，例如：提供一站式觀光資訊服務，以及在餐飲、住宿、交通方面增加粵語標示等。

委員也建議台灣觀光的推展，應延伸至南部及花東等更多地區，並結合當地特色產業，以達到促進台港人員經貿往來的加乘效果。

展望明年，策進會經合會表示，將在過去長期累積的基礎上，續行推動台港經貿健康有序的交流。（編輯：楊昇儒）1141217