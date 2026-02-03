台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強

農曆年節將至，台港陸賀歲片各有看頭，去年中到今年初，台灣電影票房表現亮眼，賀歲檔勢必再掀人潮，首先是票房已破4億、榮登台片影史第5名的《陽光女子合唱團》，熱度將一路燒到年假；由九把刀執導、耗資3億製作的電影《功夫》將於13日上映；接著是劉冠廷、余香凝主演的《雙囍》， 17日大年初一接力上映。

香港代表由「子華神」票房男神黃子華與鄭秀文再度合體，《毒舌大狀》班底打造夜場喜劇《夜王》，強強聯手，於17日大年初一港澳同步上映，台灣則是春季3月13日上映；另一強棒是由《踏血尋梅》翁子光編導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安等人主演的港產賀歲喜劇《金多寶》，將在13日港澳同步上映。

廣告 廣告

大陸則有同樣是翁子光執導的賀歲愛情片《喜歡上“ 欠欠 ”的你》，以及李連杰與吳京主演的武俠大片《鏢人：風起大漠》，最受矚目的，是17日上映卻已先占據大陸電影平台「貓眼」想看榜單冠軍、票房男星沈騰主演續作《飛馳人生3》，同檔還有「貓眼」想看榜單亞軍《驚蟄無聲》，由張藝謀執導，易烊千璽、朱一龍、楊冪等卡司主演。

此外，畢書盡（Bii）、徐暐翔近來推出合唱新歌〈想要保護的〉，是集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷主演電影《功夫》主題曲，2位唱將初次合作，Bii表示徐暐翔很認真，「能感受到他對唱歌的態度，聲音有一種溫柔又帶著堅韌感。」

他們對唱默契十足，徐暐翔認為會被Bii嗓音中「點到為止的脆弱」給戳中，像是有種「他出於不讓其他人擔心，所以試著將自己的脆弱遮起來不讓人看到更多」的溫柔。

這首歌是導演九把刀作詞，描繪出電影中男主角柯震東與朱軒洋之間友情的不甘與心痛，透過2人的詮釋，讓這份情感更加真摯深刻，在電影近期開始進行試片後首次曝光，感動現場影迷。