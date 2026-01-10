台演員夫妻撞死老婦！淚認「內心很痛苦」家屬不忍開嗆：不要再說謊

記者徐珮華／綜合報導

一名網友近日發文表示，奶奶去年11月遭遇車禍不幸身亡，肇事者竟是一對網紅演員夫妻。該網友指控，夫妻倆宣稱名下財產僅有新台幣12萬元，在靈堂上又哭又跪表達歉意，轉身卻封鎖自己的社群帳號，諷刺直呼「真的好有誠意要解決喔」。肇事網紅則現身回應，除了還原事發經過，也反咬該網友恐嚇報復，「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎？」

演員夫妻撞死老婦人，家屬發文導致事件曝光。（示意圖／Pixabay）

網友指出，奶奶事發當下在行人綠燈狀態行走於斑馬線，卻意外遭遇車禍過世。肇事網紅則表示當時車速不到10公里，降雨不斷導致視線不佳才釀成事故，「我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。」他強調事發後第一時間聯絡救護車，並不斷勸說奶奶前往醫院治療，事後也持續與家屬保持聯繫關心狀況，對於奶奶最終仍不幸離世深感遺憾。

至於賠償12萬元，肇事網紅澄清「從頭到尾沒有這件事情」，表示是家屬在靈堂主動詢問存款狀況，他才如實回應，「很感激大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦。」他強調自己仍需維持基本工作與生活，但會盡力配合家屬所需，也透露雙方皆積極與保險公司討論理賠事宜，「我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責。」

肇事男子強調第一時間聯絡救護車，事後也與受害方保持聯繫。（示意圖）

然而，該名網友對此說法不買單，表示家屬當時仍沉浸在失去親人的悲痛之中，從未打算商談賠償事宜，更質疑肇事者所稱「時速不到10公里」的說法，公開喊話「希望肇事者不要再說謊了，請善良」，並直接留言反問「你是不是回錯人了呀？事實相差甚遠」。目前雙方各說各話，真相仍有待進一步釐清。

