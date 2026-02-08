台潛水員山口縣溺亡！日方證實：吸入高壓氧痙攣致「呼吸器脫落」

一名來自台灣的潛水員在日本山口縣參與一項水下調查任務時，突然在海裡抽搐，送醫不治身亡，主辦調查的單位證實，這名潛水員疑似因吸入高壓氧氣導致痙攣，呼吸裝置脫落溺水身亡。

一名來自台灣的潛水員在山口縣執行水下調查時不幸身亡。（圖／NNN）

《山口電視台》報導，主辦調查的市民團體「將長生炭礦水沒事故刻入歷史之會」今天召開記者會，說明這起事故初步研判結果。該團體表示，死亡的潛水員為57歲的台灣籍魏姓男子潛水員（Wei Su），事故原因疑似因吸入高分壓氧氣導致痙攣，呼吸裝置脫落後溺水身亡。

廣告 廣告

日本水中探險家伊左治佳孝，根據潛水設備的紀錄數據，說明相關判斷，「作為事實，雖然不是正式醫學診斷，但可以確定是因為高氧症（Hyperoxia）引發痙攣，進而造成溺水死亡，這一點我認為沒有疑問。」

報導指出，這項潛水調查訂於3日至11日進行，市民團體指出，事發當天共有3人一同下潛，魏姓潛水員在前往舊坑道途中，突然發生痙攣，隨後失去意識，事發水深約32公尺。他被救起後立即接受心臟按摩，但直到送醫前仍未恢復意識，最終確認死亡。

伊左治透露，魏姓男子在台灣經營潛水設施，曾參與墨西哥的水下探險，潛水經驗豐富，赴日後也事先進行海域潛水等準備工作，事發前一天也未出現身體不適。長生炭礦於1942年2月3日、二戰期間因坑道水沒事故，造成183人死亡，成為日本戰時動員與勞工史重大悲劇。

延伸閱讀

日本首座3奈米工廠誕生 魏哲家向高市早苗提熊本廠納先進製程

Intel、AMD伺服器CPU供應吃緊 陸客戶等待期最長達半年

台股血流成河！崩逾500點失守月線 台積電下殺10元至1755