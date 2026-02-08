台潛水員日本溺斃！初判「氧氣中毒」害痙攣溺水

一名來自台灣的57歲潛水員，日前到日本山口縣外海參與民間團體發起的調查活動，負責搜尋二戰海難事故罹難者的遺骨，不過昨（7）日中午下水後，突然感到身體不適，發生痙攣、陷入昏迷，送醫搶救仍不治身亡。一同參與調查的潛水員今（8）日在記者會說明，初步判斷死因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」。

同行參與這項潛水調查的人員伊佐治佳孝，8日在記者會中表示，肇因是「因高氧引發氧氣中毒，進而發生痙攣並溺水」，不過目前還不清楚當時為何持續處於高氧狀態。伊佐治表示，這件事發生在潛水開始不久，與水溫無關，也並非低體溫所致。

「刻印長生炭礦水災歷史會」代表井上洋子也在記者會上道歉，表示「造成尊貴的生命消逝，雖然是預料之外的憾事，但我們必須思考該如何負起責任」，並指出接回遺骨的願望不會熄滅，但之後要以何種形式進行，還需要時間審慎研議。

回顧這起調查源頭，日本長生煤礦坑道在二戰期間1942年時，因坑道淹水沉沒造成183人罹難，大部分死者來自朝鮮半島。相關民間團體希望打撈與歸還罹難者骸骨，因此展開調查，本次潛水調查原定於本月3日至11日進行，但因為意外的發生，後續調查已全面中止。

