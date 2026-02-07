台潛水員赴日幫忙尋二戰遺骨 水中抽搐不幸身亡

不幸的消息！一名來自台灣的潛水員在日本山口縣參與一項水下調查任務時，突然在海裡抽搐，緊急送醫後仍不治身亡。

一名來自台灣的潛水員在山口縣執行水下調查時不幸身亡。（圖／NNN）

據日媒報導，今天的潛水調查於10點30分左右開始，據委託的市民團體稱，來自台灣的57歲潛水員在水下突然抽搐被緊急送往醫院，但最終被確認死亡。

這項水下調查是由當地一個市民團體發起的。1942年2月，山口縣宇部市的長生煤礦舊址在二戰時發生沉船事故，造成183人死亡。該團體一直致力於將葬身海底的罹難者遺骨送回家，本月3日，他們組織了一次大規模的潛水調查，，並邀請了海外潛水員參與。

潛水調查原計劃持續到11日，但市民團體取消了8日的活動，並將舉行記者會說明。

