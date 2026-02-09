台潛水專家赴日打撈二戰遺骨慘斷魂！主辦方急喊卡...同行隊員曝事發過程

台潛水專家赴日打撈二戰遺骨慘斷魂。示意圖／Pexels

今年57歲的台灣潛水專家徐巍，7日於日本山口縣調查海底礦場時，於32公尺深處突然抽搐失去意識，隊員發現後緊急將其救上岸，實施心肺復甦術並送醫，不過仍不治身亡。執行該項計畫的民間團體代表井上洋子8日在記者會上公開道歉，表示調查將取消，承諾會負起一切責任。

打撈二戰遺骨！台灣潛水專家斷魂日本

日本山口縣宇部市「長生海底煤礦場」在第二次世界大戰期間，1942年2月3日發生坑道坍塌事故，造成183人不幸死亡，大多數罹難者來自朝鮮半島。日本民團「將長生煤礦水災記錄於歷史之會」於3日至11日展開大規模海底探勘，打撈罹難者遺骨。

廣告 廣告

根據日本《每日新聞》、共同社報導，一名來自台灣的57歲潛水專家徐巍也參與該計畫，7日上午11時30分，與其他2名淺水員從岸邊約300公尺的排水孔道，下潛進入海底坑道，進入深達32公尺的礦井。

水深32公尺處突痙攣！疑呼吸器出狀況

潛水團隊工作人員表示，該任務經過30分鐘後，就傳來潛水員回報稱徐巍出現痙攣，不久後其餘2名潛水員將他拉回水面、實施CPR並緊急送醫，送醫前仍未恢復意識，經急救後仍不治身亡。醫院檢查後發現，徐巍中樞神經系統（CNS）值高達460%，處於高氧狀態，數值明顯異常。

率領潛水員執行該項任務的水中探險家伊左治佳孝指出，初步判定死亡原因為高氧引發氧氣中毒，突發痙攣並造成呼吸器脫落，最終溺水身亡，與水溫過低沒有關聯。詳細肇事原因目前還在調查釐清當中。

執行該調查的民間團體代表井上洋子8日於記者會上公開道歉，表示這起事故帶來不便深感歉意，造成寶貴的生命的殞落，將承擔一切責任。她也強調，對於保護受害者的決心不會消失，「但我們希望花些時間思考未來應該如何落實這項責任」。

據了解，徐巍在台灣經營潛水中心，也是墨西哥潛水探險隊的隊員，於本次任務前更進行一系列的訓練，任務前一天身體狀況一切良好，不料卻傳出悲劇，也讓人感到震驚與不捨。



回到原文

更多鏡報報導

街頭上演台日友好！視網膜捕獲「野生高市早苗」笑噴 一票網喊羨慕這件事

我曾是林宅血案嫌疑人！游錫堃曝當年「黨媒聯手」栽贓：至今仍會做惡夢

大馬男每天喝「汽水+1物」雙腳慘截肢 哭喊：再多存款都沒用

「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄