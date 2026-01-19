台灣「Dive into hololive」活動2月登場！合作基隆海科館與咖啡廳，內容、周邊一次看

hololive production 與 CAPSULE 合作的大型實體活動「Dive into hololive」將於 2026年2月27日 啟動。本次活動以海洋為主題，由旗下四位成員雪花ラミィ、一伊那爾栖、古石ビジュ―、儒烏風亭らでん作為形象代表，活動主場館位於基隆的國立海洋科技博物館。

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

海科館展區：集章任務與現場限定周邊

在海科館的展區內，主辦方設置了專屬拍照區與快閃店。活動的核心玩法之一是「現場限定集章活動」。購買指定套票組合（珊瑚、貝殼、珍珠套票）的參與者可獲得集章卡，前往館內各處收集成員的專屬印章，集滿後可兌換特典貼紙。

廣告 廣告

此外，海科館快閃店將販售數款僅限現場購買的「現場限定商品」，內容包括隨機色紙、特製門簾及限定資料夾等。

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

聯名咖啡廳「Dive into hololive cafe」情報預告

作為系列第二波活動，OU-EN CAFE 將推出「Dive into hololive cafe」海洋主題快閃咖啡廳。咖啡廳將採用與海科館不同的全新主視覺與成員衣裝。其周邊商品的首波預購，將於 2026年1月21日中午12:00 開放。

購買海科館聯名套票的參與者，可額外獲得一張50元的咖啡廳周邊折價券，用於該咖啡廳消費。

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

hololive production x CAPSULE「Dive into hololive」（來源：CAPSULE官方提供）

活動基本資訊

海科館活動「Dive into hololive」

時間：2026年2月27日至3月27日

地點：國立海洋科技博物館（基隆市中正區北寧路367號）

售票：套票已於KKTIX及ibon平台發售。需注意，聯名紀念票根僅供收藏，入館須另行出示有效之海科館入場券。

聯名咖啡廳「Dive into hololive cafe」

時間：2026年3月14日至4月26日

地點：OU-EN CAFE（台北市中山區錦西街25號）

主辦方提醒，更多咖啡廳菜單等詳細資訊，可關注OU-EN CAFE的官方社群平台。