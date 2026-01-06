台灣三大性病梅毒單獨發高燒！15～24歲族群激增9% 疾管署擴大免費快篩

台灣三大性病疫情出現新警訊，雖然愛滋病與淋病的新增人數較去年同期下降，但梅毒疫情卻異常發燒。據疾管署最新統計，今年梅毒新增人數較去年同期增加2％，其中15至24歲的年輕族群上升趨勢最為明顯，增幅高達9％，顯示年輕世代的性健康防護亟需加強。

梅毒不減反增 年輕族群成高風險區

疾管署截至今年11月30日的統計數據顯示，全國新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，分別較去年同期下降12％與17％。然而梅毒新增病例卻高達9072例，比去年的8894例略升2％。

值得注意的是，15至24歲年輕族群今年已新增1722例，較去年同期增加了135例，上升幅度顯著。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君分析，年輕族群對於性傳染病的醫療知識及衛教背景相對薄弱，加上梅毒感染初期常無明顯症狀，導致許多人不容易早期發現與治療。

今年7月至11月的匿名諮詢服務中，篩檢出的42名陽性個案裡，就有28人是新發現的個案，顯示潛在感染者不在少數。

擴大免費快篩服務 24歲以下享補助

為了提升篩檢的可近性並及早阻斷傳播鏈，疾管署宣布明年將大力擴充篩檢量能。除了既有的104家匿名愛滋篩檢服務院所外，針對24歲（含）以下年輕族群或學生的「免費梅毒快速篩檢服務」，將由原本的18家大幅擴增至79家醫療院所。

這項服務預計可提供1萬人次的篩檢量，民眾只需等待30分鐘內即可獲得結果。若初步篩檢結果呈現陽性，政府還將補助當次就醫的部分負擔及掛號費，協助民眾盡速轉介確診並接受抗生素治療，以利及早控制病情，避免惡化。

輕忽恐致器官沾黏 嚴防乒乓感染

詹珮君提醒，若忽視性病未及早治療，女性容易出現性器官組織沾黏、發炎及慢性腹痛等狀況，男性則可能發生泌尿道結構上的變化。

此外，部分個案出現重複感染情形，代表風險行為持續存在，若未同步治療性伴侶，極易造成伴侶間相互傳染的「乒乓感染」，導致感染反覆發生。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，包括陰道交、口交或肛交，未戴保險套就有感染風險。預防關鍵在於全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。

民眾可利用全國14家醫院提供的性傳染病匿名諮詢服務，或透過網路訂購愛滋自我篩檢試劑，落實定期篩檢，保護自己也保護伴侶。

