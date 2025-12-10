台灣上市櫃公司協會十周年論壇 聚焦企業永續韌性競爭力

台灣上市櫃公司協會於昨(9)日舉辦「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」，紀念協會成立十周年里程碑的同時，更匯聚產官學界領袖，共同為台灣企業勾勒永續發展的藍圖，探討如何掌握永續轉型的節奏，並在全球競局中打造真正的韌性。

本次論壇重量級嘉賓齊聚，包括行政院卓榮泰院長、環境部彭啓明部長、行政院李慧芝發言人、商業研究院許添財董事長、工業研究院吳政忠董事長、工商協進會吳東亮理事長，與宏碁集團創辦人施振榮、中鼎集團總裁余俊彥與玉山金控董事長黃男州等貴賓，展現出產官學界對於永續議題的高度共識與期待。

台灣上市櫃公司協會（TLCA）9日舉辦「台灣企業永續驅動力論壇」，作為台灣最主要的上市上櫃企業家協會，其會員總市值佔台灣證券市場總市值達25%。圖片提供｜台灣上市櫃公司協會提供

政策領航：淨零、AI與綠色金融奠定永續基石

總統賴清德透過影片致詞指出，截至今年九月底，台灣上市櫃公司總市值已突破三兆美元，位居全球第八，是台灣經濟發展的火車頭與關鍵競爭力來源。他強調，政府將「2050淨零排放」視為國家重要目標，並推動「AI新十大建設」以維持產業在科技競賽中的優勢。總統承諾將透過綠色金融和產業低碳轉型，全面支持企業加速減碳，提升國際競爭力，協助產業在全球供應鏈重組中站穩腳步。

行政院卓榮泰院長在致詞時則從更廣泛的社會層面切入，除了關注產業發展外，也強調經濟公平分配，呼籲所有企業在經濟表現優異之際，應更加照顧員工，以帶動勞資的良性循環。面對全球永續戰局，卓院長指出政府將透過數位與綠色雙軸轉型協助企業強化產業鏈。在淨零目標上，政府設定了具挑戰性的目標，即2030年相較2025年需減碳28％，並計劃於2026年編列750億元投入關鍵策略。卓院長強調，穩健推動轉型，將使台灣在健康、產業及全球供應鏈中持續壯大。

台灣上市櫃公司協會理事長暨信義房屋創辦人周俊吉致詞表示，協會象徵台灣經濟最核心力量的凝聚，而永續正是共同目標。圖片提供｜記者林淑慧

企業倫理為永續核心：ESG治理全面深化

台灣上市櫃公司協會（TLCA）作為台灣最主要的上市上櫃企業家協會，其會員總市值佔台灣證券市場總市值達25%。協會理事長暨信義房屋創辦人周俊吉在致詞時強調，企業要實現永續，核心思維在於堅持「企業倫理」。他認為，永續的根本在於追求利潤的同時，必須兼顧顧客、員工、股東、社會以及環境的權益，這才是企業擁有存在價值、深植永續DNA的關鍵。

中華民國工商協進會理事長吳東亮也呼應此觀點，並指出當前是台灣強化數位轉型與綠色轉型競爭力的關鍵時刻。他宣布，公司治理的標準正在提升，2026年公司治理評鑑將正式升級為ESG治理評鑑，這代表著企業永續治理將會全面深化。

台灣上市櫃公司協會邀請宏碁集團創辦人施振榮(右二)、中鼎集團總裁余俊彥(左二)與玉山金控董事長黃男州(左一)等貴賓，分享企業永續精神與作為，展現台灣企業在減碳與ESG浪潮下的創新與韌性。圖片提供｜記者林淑慧

產業實踐：三大企業領袖洞見永續轉型關鍵

論壇邀請科技、工程和金融三大產業領袖分享實踐經驗，展現台灣企業在減碳與ESG浪潮下的創新與韌性。

宏碁施振榮：王道精神與新微笑曲線

宏碁集團創辦人施振榮重申以「王道」為核心精神，即「創造價值、利益平衡、永續經營」，來落實企業的日常經營。他提醒企業領導者，不應只看「直接、有形、當下」的顯性價值，更要重視人才、研發、品牌等「間接、無形、未來」的隱性價值。在淨零碳排的大趨勢下，施振榮認為台灣這座科技島應掌握典範轉移的新契機，積極發展新科技並建構淨零碳排的產業供應鏈生態。

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮。圖片提供｜記者林淑慧

他進一步闡述，真正的永續應是企業「從內而外」具備良善本質，而非單純由外在規範推動。面對AI浪潮，他提出新的「微笑曲線」已是多維度版本，企業必須從用戶體驗、無形資產與跨界整合出發，創造新的商業模式。

面對AI浪潮，施振榮表示：「智能不是智慧，人才才有智慧，科技應成為人類能力的延伸，而非取代。」他並認為，台灣在ICT與醫療兩大領域皆具強項，AIoT與AI醫學結合，將是台灣產業邁向世界領先的重要契機。

中鼎余俊彥：綠色工程與AI雙軸轉型

中鼎集團總裁余俊彥分享了工程產業在ESG與AI雙軸浪潮下的實踐。他直言綠色轉型與數位轉型正同時重塑工程產業。中鼎作為「地球永續把關者」，透過三大面向推動綠色工程：綠色技術、綠色承攬與綠色投資。

在綠色技術方面，中鼎擁有205個精進方案來減碳，並成功在2022年至2024年間減少了20.5百萬公噸（Mt）的碳排放。在數位轉型上，中鼎投入「iEPC」智能統包工程，將AI、BIM與IoT系統性導入工程專案。透過「Digital Twin數位雙生」平台，提供從建廠到維運的全生命週期智能服務，並運用「Mr. Energy能源管理系統」協助客戶優化製程能耗，實現碳足跡最小化。余俊彥強調，中鼎永續轉型的關鍵在於「掌握趨勢、全員同心」。

玉山黃男州：金融業引導範疇三減碳

玉山金控董事長黃男州指出，金融業已從資金提供者，轉型為企業永續轉型的主動推手。他強調氣候變遷的解方必須來自於國際共識、國家政策、企業行動、個人力量與市場機制（如碳費與總量管制）五股力量的共同推動。

黃男州提到，金融業的公共性在於創造價值、協助社會解決問題，並引導企業與顧客一起走向淨零。他揭露，玉山金控自身營運的碳排放量僅佔極小部分（1.25萬噸），但來自貸款、投資與客戶活動的「範疇三」排放量則超過550萬噸。因此，「協助顧客減碳，就是金融業走向淨零的唯一道路」。

玉山為此推出「低碳轉型計畫」，利用永續連結貸款（SLL）及ESG績效連結授信等綠色融資工具，並建立以AI為核心的ESG資料平台，協助企業預測碳風險。黃男州總結，一個好的ESG策略，就是一個好的企業策略；永續不能只是一項專案，而必須深植企業文化，成為企業長期競爭力的核心。

本次論壇清楚揭示，面對多重變局，台灣企業必須將永續、減碳與ESG治理視為核心戰略，透過政策引導、金融支持與技術創新，共同邁向更具韌性的永續未來。

展望未來，台灣上市櫃公司協會將持續洞察趨勢，打造更多元的交流對話平台，未來期望透過舉辦《台日上市企業論壇》、邀請美國前十大上市企業在台負責人參與《台灣青年峰會》與舉辦《東方領袖人物獎》等活動持續深耕，協助會員與時俱進，掌握產業發展的關鍵趨勢，攜手共創永續共榮。

