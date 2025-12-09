台灣上市櫃公司總市值全球第8 賴清德盼「為員工加薪」：帶動勞資良性循環

台北市 / 武廷融 綜合報導

台灣上市櫃公司協會成立10週年，總統賴清德今(9)日為「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞，並提到台灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元，排名全球第8。賴清德表示，上市櫃公司這幾年經營卓越、成績斐然，除了公司顯著獲利，也為台灣累積龐大財富，「希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪，帶動勞資良性循環，競爭力提升」。

總統賴清德今日以錄影方式為台灣上市櫃公司協會「十年共榮，企業永續驅動力論壇」致詞，他在致詞中提到，恭喜「台灣上市櫃公司協會」成立十週年。十年來，協會凝聚了上市櫃公司的力量，推動公司治理與企業永續發展，讓台灣在疫情與國際情勢變動中，依然穩健前行。

廣告 廣告

賴清德表示，截至今年9月底，台灣上市櫃公司的總市值已經突破3兆美元，排名全球第8。各位不僅是台灣經濟的火車頭，更是台灣在全球變局中最關鍵的競爭力來源。而論壇的主題是「十年共榮，企業永續驅動力」，因為無論外在環境如何變化，數位轉型與綠色轉型、邁向永續發展，都是國家和企業長遠繁榮的基石。

賴清德指出，為迎接全面智慧化新時代的來臨，政府將推動「AI新十大建設」，確保台灣在下一個世代維持競爭優勢。而面對氣候變遷的嚴峻挑戰，2050淨零排放已經是國家發展的重要目標。「我們一定要推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，才能夠提升產業的國際競爭力。」

賴清德表示，轉型的關鍵在於資金和技術，因此政府將「綠色金融」列為關鍵戰略，鼓勵資本市場發展永續金融工具，引導金融機構實施責任授信，全力引領資金流向支持ESG活動的企業。另外，為因應美國對等關稅所帶來的衝擊，政府除了積極跟美國進行談判、降低關稅之外，已經提出930億的照顧方案，來協助中小微企業的金融支持、安定就業、促進研發以及開拓國際市場。

賴清德說，請各位上市櫃企業領袖發揮「以大帶小」的精神，帶領供應鏈一起導入人工智慧，來提升競爭力、落實ESG，把永續思維放進每一項決策中，共同打造經濟更強韌、社會更公平、環境更永續的台灣。「感謝上市櫃公司這幾年經營卓越、成績斐然，除了公司顯著獲利，也為台灣累積龐大財富。因此，我希望上市櫃公司能把這份得來不易的果實跟員工一起分享，為員工加薪，帶動勞資良性循環，競爭力提升，也讓社會更安定、更和諧。」

原始連結







更多華視新聞報導

台灣20%關稅今生效！ 趙少康批「就算台積電躲過關稅，中小企業怎麼生存？」

國台辦祭出「懲戒」！ 禁沈伯洋父親公司與中國企業進行交易

軍人加薪攻防！ 賴清德：已3度調整 藍：應齊頭式增為3萬

