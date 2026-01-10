台灣上市櫃「女董仔」少得可憐？性平成績單曝光 閣員、部長比例沒達標

行政院性平處近日公布2026年性別圖像，國際成績方面，台灣在社會習俗性別指數（SIGI）中，2023年我國首獲公布成績，居全球第6名，亞洲第1名；性別不平等指數（GII），2023年台灣性別平等居全球第13名；性別落差指數（GGI），2025年台灣居全球第35名；此外，台灣首次參照歐盟「性別平等指數」（GEI）衡量性別平等發展，2022年我國位居第12名。另外，在女性占比指標上，台灣女性立委比例突破4成，高居亞洲第一；而男女勞動力參與率差距雖逐年縮小，但包含政務人員、上市上櫃公司董事等，女性參與率仍有大幅提升的空間。

廣告 廣告

性平處每年出版當年度「性別圖像」，依政府機關統計性別資料繪製圖表，並輔以文字說明台灣性別平等在各領域發展的情形。根據2026年最新性別圖像顯示，在國際比較上，世界經濟論壇（WEF）以「經濟參與和機會」、「教育程度」、「健康與生存」及「政治參與」等衡量各國性別差距實況，訂出性別落差指數（GGI）。2025年共計148個國家中，以冰島居首，後依序為芬蘭、挪威，台灣則位居全球第35名，相比前次的20名略為下滑，但在亞洲排名維持第2，僅次菲律賓。

女性立委突破4成亞洲居冠 整體參政比例仍有落差

在權力、決策與影響力方面，台灣公部門為提升女性參與決策的機會與管道，持續推動3分之1性別比例原則，但2025年9月最新統計顯示，女性內閣閣員（22.0%）、女性部長（18.8%），仍與性別比例原則有一段差距。報告顯示，全國女性政務人員2024年占比為25.3%，而台灣為促進女性參政，選舉制度採行婦女保障名額，最新第11屆立委選舉結果，女性立委比例為41.6％，據世界銀行統計資料顯示，2024年231個國家國會議員女性比例未達2成者，共計69國，占比逼近3成，台灣則位居亞洲第1、全球第20名。

截至2024年底，全國公務人員43.4%為女性，公務人員擔任主管者則有41%為女性，行政院在報告中指出，公部門女性參與決策比例較10年前提升，國家事務權力與影響力男女差距逐漸縮小。另一方面，在上市及上櫃公司女性董事比例上，雖有微幅提升，但仍遠遠低於男性，2024年資料顯示，上市上櫃公司女性董事共2,851人，僅占18.7%，男性董事則高達12,387人，占比突破8成，與前10年（2014）相較，女性董事增加1,550人，上升6.9個百分點，但仍低於男性，顯示上市及上櫃公司之決策階層仍存在性別落差。

更多風傳媒報導

