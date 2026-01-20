台灣上方一片白茫茫！專家示警：這時段氣溫驟降

台灣北方一片白茫茫。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）





氣象署今日（20日）上午10時44分發布低溫特報，預計強烈大陸冷氣團影響時間自20日下午持續至21日晚上。

氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》指出，冷平流雲系正由黃海一路南推，冷空氣猶如「傾瀉而下」般持續往南推進，接下來氣溫將明顯下降，且越晚越冷、風寒感受將顯著加劇。

衛星雲圖揭示強烈冷空氣南推

氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》今日透過臉書發文，曬出一張衛星雲圖並示警「強烈冷氣團南下中！」粉專分析，冷平流雲系已通過黃海並持續向南推進，冷空氣南下的態勢猶如傾瀉而下。

粉專強調，接下來氣溫將有明顯跌幅，由於風寒效應影響，民眾體感溫度會更低，務必留意接下來的溫度驟降。

強度接近寒流等級！3000公尺以上高山有望降雪

《台灣颱風論壇─天氣特急》進一步提醒，這波冷氣團強度極其接近寒流等級。由於北台灣水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，屬於「冷得很有感」的類型。此外，若低溫與水氣條件配合，北、中部海拔3000公尺以上的高山不排除有降雪機率。

氣象署發布低溫燈號示警

針對此次低溫特報，氣象署說明今日傍晚至明日受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。

在橙色燈號地區方面，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右氣溫發生的機率；而苗栗縣與金門縣則被列為黃色燈號地區，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，新竹以北地區應防範持續性低溫，苗栗及金門地區亦需注意防寒，請民眾務必做好保暖準備。

