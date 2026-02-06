台灣上榜！全球黃金儲備排名曝 美國奪冠

▲國際金價一度突破每盎司5500美元，各國黃金儲備價值也隨之飆升。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際金價自去年初飆升超過60%，今年1月也飆升27%，一度突破每盎司5500美元，外媒也披露全球各國央行的黃金儲備，美國持有超過8000公噸，穩居第一，台灣則以424公噸，位居榜單第13名。

國際金價今年1月29日一度突破每盎司5500美元，此輪金價上漲主要由強勁的避險需求推動，貨幣波動和美元走軟促使投資者和政策制定者轉向硬資產，全球各國央行的黃金儲備價值，遠高於過去幾十年中的任何時候。

外媒Visual Capitalist也對各國中央銀行的黃金儲備進行排名，並以每盎司5500美元價格估算價值。美國是全球最大黃金持有國，擁有8133.5公噸的黃金，價值約1.44兆美元。美國龐大的黃金儲備反映了其數十年的累積以及其在全​​球貨幣體系中心的歷史地位。

德國以3,350.3公噸、價值約5920億美元，排名第二；義大利2451.9公噸，價值4340億美元，排名第三；法國持有2,437公噸，價值4310億美元，排名第四。

第5到10名依序為俄羅斯（持有2326.5公噸，價值約4110億美元）、中國（持有2,305.4公噸，價值約4080億美元）、瑞士（持有1,039.9公噸，價值約1840億美元）、印度（持有880公噸，價值約1560億美元）、日本（持有846公噸，價值約1500億美元）、土耳其（持有644公噸，價值約1140億美元）。

台灣也以持有424公噸的黃金儲備，價值約750億美元，位居榜單第13名。

歐洲四大汽車製造商，德國、義大利和法國各自擁有超過2400噸的黃金儲備，瑞士雖然國土面積較小，但黃金儲備約1840億美元，鞏固了其金融穩定和穩健的儲備管理聲譽。俄羅斯和中國近年來都穩定增加黃金購買量，以分散對美元資產的依賴，兩國均擁有超過2,300噸的黃金儲備。印度、土耳其和波蘭等新興市場也佔有了重要地位。

