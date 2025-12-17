台灣上次「規模6以上強震」已是112天前 專家示警：春節前後要注意

2016年6月高雄美濃發生規模6.6地震，導致台南維冠金龍大樓倒塌，造成115人死亡。（圖／報系資料照）

台灣是地震高風險地區之一，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋提醒，參考台灣近30年資料，平均每隔100天就會發生一次規模6以上地震，而截至今天（17日），台灣已有112天未發生，以較長間距158至162天推估，下次台灣出現規模6以上地震，可能落在明年春節前後。

郭鎧紋指出，雖然地震發生無法預測，但依據過去30年氣象署統計資料顯示，在台灣發生M6+以上地震的平均間距約為100天，如果從近3年資料來看，2023年10月24到2025年12月16日止，台灣發生了17個M6+地震，只有2024年5月10日到2024年8月16日間隔98天，較長間距範圍約在158至162天。

郭鎧紋表示，截至今天，台灣已經112天沒有出現M6+地震，因此估計下次台灣出現M6+地震，可能出現在明年（2026年）2月，接近農曆春節期間。據中央氣象署地震測報中心資料，上次M6+地震發生在2025年8月27日晚間9時11分，宜蘭近海發生規模6地震，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里處，震源深度112公里，屬中層地震

郭鎧紋強調，目前地震發生時間及地點仍無法準確預測，但從統計資料能提供一些參考，建議民眾提前做準備、有備無患。

相關統計資料顯示，自2002年至今，台灣春節前後有過6起規模6以上強震，其中最為嚴重的發生在2016年2月6日小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震，造成台南永康區維冠大樓倒塌，導致115人死、104人輕重傷。

