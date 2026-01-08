台灣上空又見「雲街」！專家示警：今晚有明顯低溫

生活中心／楊佩怡報導

今（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷；氣象署提醒今晚至明（9）日晨，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，民眾要注意保暖。對此，前氣象局局長鄭明典發文曬出衛星雲圖，並示警因1現象發生，「今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫！」。





氣象署針對新北市部分地區發布低溫特報。（圖／中央氣象署提供）

氣象署表示，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（8）日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範，今（8日）晚至明（9日）晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

鄭明典表示上圖的冷高壓會為台灣帶來氣溫上的波動。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

而前氣象局局長鄭明典則在臉書曬出「衛星雲圖」表示，近地面一個很小的高壓出來，這個旋轉雲系是由「雲街」組成，所以是冷高壓；雖然這個冷高壓很小，但是它是藏在一個典型冬季冷高壓之中，因此這股冷空氣會隨北風南下，「今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動！」。不久後，鄭明典再次PO出衛星雲圖，指出看台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈，「這表示有冷高壓中心偏南，很接近台灣的地方出海」，他分析這樣的條件，「今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫！」。

鄭明典指出衛星雲圖中，台灣上空的雲逐漸消散，這表示今（8日）晚會有明顯的輻射冷卻低溫。（圖／翻攝自鄭明典臉書）













