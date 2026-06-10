台灣上空有結界？風場圖現「神秘藍線」 氣象署揭真相

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中央氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」解釋，近日有民眾在風場預測圖上看見台灣附近出現一條長長「神秘藍線」，好奇是什麼結界或現象。氣象署小編解答，神秘藍線就是大名鼎鼎的「鋒面」，顯示出不同風向交會處的位置，也是容易出現劇烈對流的降雨熱區。

氣象署小編解釋，以風場預測圖右側的顏色圖例來看，深藍色與紫色代表水平風速非常微弱，綠色、黃色、橘紅色則表示較強的風速，因此藍線代表著一條狹長的「低風速帶」。

藍線北側（上方）是來自北方較涼的偏東北風，南側（下方）則是強勁的西南季風，正帶著大量溫暖潮濕的水氣往東北方吹。當兩邊的氣流即將相撞會需要「緊急剎車」，使水平方向的風速在極窄的區域內一下子減弱到趨近於0，於是出現這條「低風速帶」。

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兩股巨大的氣流在水平方向相撞、無處可去之後，唯一的去路就是被迫「往上抬升」，於是把水氣送上高空，發展出旺盛的對流，成雲致雨。因此水平風速最小的藍線（鋒面帶）附近，往往天氣相當不穩定，是容易出現劇烈對流的降雨熱區。

小編指出，每年五、六月就是這條氣流交會線容易出現在台灣附近的時候，而且常徘徊擺盪好幾天，也就是我們所謂的「滯留鋒面」，當它出現時，容易帶來一段時期不穩定的天氣，出門要記得攜帶雨具。

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