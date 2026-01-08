台灣上空雲量驚人變化！鄭明典示警：今晚輻射冷卻低溫明顯

近日冷氣團來襲，走在馬路上能感受到刺骨寒風鑽進衣服裡。前氣象局長鄭明典指出，台灣上空的雲逐漸消失，今（8）日晚上輻射冷卻低溫明顯。臉書粉專「台灣颱風論壇」也提醒，西部平原空曠地區、內陸近山區，需特別注意9度以下的極端低溫。

鄭明典在臉書上貼出雲圖影片，稱台灣上空雲量逐漸消失，地形都變得很清澈，這表示有冷高壓中心偏南，很接近台灣的地方出海，這樣的條件，今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫。

鄭明典稍早還提到，現在的平地低溫前15名裡都還在10度以上，以今天的天氣條件來看，西半部多為晴空、相對濕度低、風速弱，輻射冷卻應該很快會讓這個排序溫度全部低於10度，「等等看，感覺一下輻射冷卻的影響！」

粉專「台灣颱風論壇」則稱，輻射冷卻效應趨於明顯，周五、周六（9日、10日）的深夜至隔天清晨，各地依然相當寒冷，尤其西部平原空曠地區、內陸近山區需特別留意9度以下的極端低溫，別被白天的太陽騙了，早出晚歸務必保暖禦寒。

氣象署預報，周六晚起到下周一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

