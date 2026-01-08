台灣上空驚現變動！鄭明典示警：今晚有「很明顯輻射冷卻低溫」

生活中心／倪譽瑋報導

小心晚上更冷！今（8）日中央氣象署發布低溫特報，提醒大家留意冷氣團與輻射冷卻的影響。前中央氣象局局長鄭明典也發文指出，衛星雲圖上可見有股冷高壓隨北風南下，如今台灣上空雲量逐漸消失，象徵冷高壓中心偏南，很接近台灣的地方出海，他分析「這樣的條件，今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫」。

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響天氣，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部也剩13至15度左右，阿里山下雪了。氣象署持續發布低溫特報，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。

如今鄭明典再發文，PO出衛星雲圖說明，近地面一個很小的高壓出來，順時針旋轉，這個旋轉雲系是由「雲街」組成，雖然這個冷高壓很小，但是它是藏在一個典型冬季冷高壓之中，所以這股冷空氣會隨北風南下，他預計「今晚會給台灣帶來一些氣溫上的波動！」

幾小時後鄭明典更進一步雲的狀況，衛星雲圖可見台灣上空雲量逐漸消失、地形都變得很清澈，這表示有冷高壓中心偏南，很接近台灣的地方出海「這樣的條件，今天晚上會有很明顯的輻射冷卻低溫！」

衛星雲圖可見台灣上空雲量逐漸消失、地形都變得很清澈，表示有冷高壓中心偏南。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

