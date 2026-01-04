台灣上空驚現「神秘結界」！防護罩擋雲層「成因曝光」

生活中心／江姿儀報導



今（4日）強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，但需留意西半部及東北部日夜溫差大。氣象署指出，明（5日）強烈大陸冷氣團南下，降溫明顯，全台將轉為濕冷天氣。前氣象局局長鄭明典今（4日）發文，曬出衛星雲圖，驚見台灣上空沒有雲層壟罩，彷彿形成特殊結界。對此，鄭明典也親自解釋「台灣防護罩」形成2原因。





台灣上空驚現「神秘結界」護體！超狂防護罩發威擋雲層…氣象專家親揭2成因

台灣上空沒有雲層壟罩，沿海四周也是，彷彿形成特殊結界。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

廣告 廣告

鄭明典今（4日）曬出台灣衛星雲圖，發文寫下「看見『台灣防護罩』」，並解釋台灣周圍邊界明顯，「外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近！」。只見畫面中台灣上空無片雲遮蔽，連沿海四周也是，翠綠的島嶼如翡翠般靜臥在蔚藍海洋之上，露出清晰美麗的輪廓，而結界外圍卻是大片白雲覆蓋，形成鮮明對比。

鄭明典親揭「台灣防護罩」形成主因，其一為「陸風」，因「夜間輻射冷卻」，陸地降溫，但海洋溫度卻沒有變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，導致底層冷空氣移往海面，海上邊界則是陸風和原本海面空氣交會處。其二為「氣流繞地形」，若大氣穩定，偏東風微弱難以越過山脈，只能繞地形流動。環境氣流遇上地形阻礙時，會在屏障前堆積成「小高壓區」，後續氣流受其影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，此區產生微小輻合作用，形成小積雲的邊界。

原文出處：台灣上空驚現「神秘結界」護體！超狂防護罩發威擋雲層…氣象專家親揭2成因

更多民視新聞報導

她跨年逛超市遇老人討錢 「感人結局」暖哭86萬人！

日超市總經理「狂海巡」親回台人 達人讚：教科書等級！

Jennie猛扯衣「洩火紅Bra」 暴改「鮑伯頭」竟激似于美人！

