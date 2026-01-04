台灣上空「出現防護罩」 鄭明典：陸風、氣流繞地形影響

前氣象局長鄭明典今（4日）分享一張衛星雲圖，指出台灣周邊有明顯的邊界，像是一個「台灣防護罩」，形成此現象跟「陸風」、「氣流繞地形」的兩個原因有關。

鄭明典在臉書以「看見台灣防護罩」發文為題，從衛星雲圖來看，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近。

鄭明典解釋形成此現象的基本原因，第一個原因是「陸風」，夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，稱為「陸風」，海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。

另一個原因跟氣流繞地形有關，鄭明典表示，大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動。這環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流瘦小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界。

