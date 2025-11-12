台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少

即時中心／高睿鴻報導

我國近年頻傳重大交通事故，道路安全成為民眾很關心的議題；為讓台灣早日擺脫「行人地獄」稱號，政院之前更特別推出《行人交通安全設施條例》，盼能改善問題。而政府的努力，似乎也已開始收穫成效，交通部今（12）召開道安記者會，指出今（2025）年1至8月，道路交通事故整體死亡數為歷年同期次低、行人死亡則為歷史第三低。

交通部說明，根據最新交通事故資料，今年前8月死亡人數為1819人，較去年同期減少119人、減幅6.1%；比前年減少170人、減幅8.5%，明顯呈現下降趨勢，但與「每年下降7%」目標仍有距離，需繼續努力。另，各項重要指標，如機車、高齡、酒駕、兒少，死亡人數均較去年、前年同期減少，又以酒駕減少幅度最大；不過，行人死亡數較前年微增5人、增幅2.3%；較去年減少2人，減幅0.9%。

以各縣市來看，交通部表示，今年1至8月，台南市整體死亡人數較去年同期增加31人、較前年同期增加21人，為增加最多之縣市；行人死亡部分與去年同期比較，以台中市、高雄市增加6人最多，另與前年同期比較，高雄市行人死亡增加13人最多。今年1至8月整體每10萬人死亡人數，以屏東縣、雲林縣、宜蘭縣較多；行人每10萬人死亡，則以嘉義市、嘉義縣、臺中市較多。

交通部召開記者會，說明今（2025）年1至8月事故數據。（圖／交通部提供）

交通部提到，過去這段期間與內政部、各地方政府戮力合作，加速完成行人交通安全設施；根據今年提出工程重點工作項目之目標，截至9月，路口行人安全設施改善目標1316處，目前已完成1901處；改善人行道目標120.75公里，已完成216.2公里；校園周邊道路改善目標159處，已完成199處；減少路側障礙物目標703處，已完成700處。

另截至今年10月，公路局省道路口改善目標5000處，目前已完成4345處；省道路口照明強化目標400處，已完成291處；省道人行道新增及改善目標6公里，已完成4公里；省道減少路側障礙物目標130處，已完成106處。此外，行人早開時相目標值1554處，已完成1491處；行人專用時相目標值198處，已完成202處。行人穿越道退縮全國已完成2997處，則較上個月增加35處。

交通部另也指出，大型載重車因載重及車型關係，一旦於國道發生翻覆、裝載物散落或洩漏，影響交通甚鉅；因此，交通部高公局與監理及執法單位合作，除持續辦理宣導外，也要求貨運業者自律、做好工時管理。司機發車前，需確認身體及車況、以及他律—落實EIS計畫安全考核、還有法律—大型載重車惡意違規執法專案等面向著手，降低大型載重車事故發生風險。

另外，交通部也提到，台61線西濱快速公路，自2023年3月1日起，正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故佔比由15.3%減少至12.3%，有顯著下降趨勢。因此，公路局為提升快速公路整體行車安全，降低事故發生嚴重程度，於所轄的台66線（市道114線－大溪端）、台68線（南寮端－新中正橋交流道）、台72線（後龍端－中興）、台76線（埔鹽交流道－林厝）、台84線（頭社交流道－走馬瀨）、台86線（台南端－關廟）、台88線（五甲系統交流道－竹田端）等現行速限90公里/小時之7處路段，自今年4月起，實施大貨車最高速限調降至時速80公里之措施。

公路局已於宣導期間，針對20噸以上大貨車超速車輛，製發宣導單予以提醒，並就單月違規超速2件以上之業者進行拜訪、單月違規超速1件，進行發文或寄發宣導單；並由各區監理所協調警察局等單位，提高各路段之路檢聯稽次數。

交通部指，以上措施正式實行迄今，大貨車事故佔比由14.1%降至6.7%，成效尚屬良好。因該措施正式推行時間尚短，公路局將持續觀察，並加強與業者相關宣導；亦請大貨車業者及駕駛，務請依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並遵守相關載重管制措施，共同維護快速公路行車安全。

