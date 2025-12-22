台灣不只半導體產業！龔明鑫喊電動車也迎頭趕上

經濟部長龔明鑫認為台灣電動車產業已經逐漸趕上進度。（圖：行政院提供）

國立台灣科技大學今天（22日）舉行「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」揭牌典禮，該基地由教育部補助新台幣9,500萬元設立於華夏校區，聚焦電動車關鍵技術與人才培育。經濟部長龔明鑫也受邀出席，他透露台灣在電動車領域起步相對較晚，但近一、兩年已明顯加快腳步，無論是國產電動車問世，或電動小貨車零組件國產化比重突破九成，都顯示產業正逐步追上國際趨勢。

龔明鑫進一步指出，電動車結合ICT的發展模式，正好與台灣產業優勢高度契合，為國內帶來新的成長機會。經濟部近年協助鴻華先進與中華汽車推出國產電動小客車與3.5噸電動小貨車，在電動巴士方面，也已成功打入美國、日本、印度及東南亞等市場，顯示台灣不僅限於半導體產業。

至於台美關稅議題，龔明鑫會後回應媒體詢問時表示，相關協商仍在進行中，將盡快敲定細節，而行政院日前也已澄清外界流傳的關稅說法並非事實。