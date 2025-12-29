台灣不只拒買蘋果！葡萄柚進口額也變了 南非痛失連14年冠軍

國際中心／游舒婷報導

南非政府打壓我國，降等、更名台灣在當地的兩處辦事處，並要求駐處遷離首都普利托利亞，台灣祭出晶片制裁、拒買南非蘋果等措施，除了蘋果之外，也大幅修正葡萄柚的進口政策，根據新的統計，南非葡萄柚進口額跌落冠軍寶座，由以色列所取代。

南非葡萄柚進口額被以色列取代了。（示意圖／翻攝自pixabay）

南非於去年4月正式通知台灣，要求代表處自政府所在地普勒托利亞遷往商業重鎮約翰尼斯堡，台灣拒絕照辦，南非則直接在官網上修改地址；台灣後續以晶片制裁作為反制，南非隨後提出協商請求。

對於南非提出的協商請求，原先計畫在11月進行協商，但台灣考慮當時為G20峰會期間，提議將協商時間延至1月，南非外交部仍在考慮。

協商尚未明朗，台灣持續對南非「出招」，根據農業部網站的數據顯示，今年前11個月台灣進口葡萄柚總額達373萬美元（約新台幣1.17億元），其中從以色列進口的金額為153萬美元（約新台幣4820萬元），年增18％，首次超越南非的144萬美元（約新台幣4536萬元），也打破南非過去14年間的葡萄柚進口的冠軍紀錄。

