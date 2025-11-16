台灣不只珍珠奶茶夯！陸客狂讚「這道菜」贏了：發明的人簡直天才

生活中心／李紹宏報導

台灣貴為美食王國，其中小籠包、豆花、珍奶和雞蛋糕等相當知名。不過你知道嗎，有陸客訪台時挖掘出這家「龍蝦三明治」超級好吃，配料滿滿、龍蝦肉量足，讓這名陸客直呼「發明的人簡直就是天才」！

台北賓王大飯店的「龍蝦三明治」餡料飽滿，讓陸客讚不絕口。（圖／翻攝自小紅書）

這名中國網友在社群軟體小紅書上發文，最近第一次拜訪台灣，在一間老店吃到超澎湃的龍蝦三明治，「甜而不膩，酥而不油」，中間還有整顆紅通通龍蝦頭當擺盤，相當華麗，讓她直呼發明的店家一定是天才。而根據了解，其實這間店就是位在台北大同區的「賓王大飯店」。

除了龍蝦三明治令人垂涎，這名陸客更指出台灣其他料理也很棒，像是魚皮西魯肉，「每一口都富含膠原蛋白」；還有酒家料理，魷魚螺肉蒜鍋，「湯頭鮮甜可口，令人欲罷不能」。更棒的還有甜點奶皇包，陸客表示，不僅餡料飽滿，口感也是相當軟綿細緻。

陸客表示，台灣酒家菜「魷魚螺肉蒜」，以及奶皇包都很棒。（圖／翻攝自小紅書）

這篇美食貼文引來網友熱議，「台灣的美食真的好多，上回去已經不記得是何時了呢」、「這是台灣的宴客菜，其實我們一般也不會特別去吃」、「「天啊，第一次來台灣就找到這間餐廳，你一定有厲害的當地朋友」。

