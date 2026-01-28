台灣不好登陸？作家傻眼 曝二戰美未登台主因 關鍵在「第一擊」

針對有專家以二戰期間，美國不敢登陸台灣為例，說明登陸台灣的困難。作家「漂浪島嶼」直言「看完無語」，並強調台灣好不好登陸，重點在於中國大陸第一擊，掃蕩多少台灣防衛力量，若防衛武力被掃蕩清理，登陸就像美軍進攻沖繩，幾乎是已無抵抗的上岸，然後就是艱鉅的島上清理戰。

面對許多台派、專家、青鳥強調台灣海峽天險，加上台灣防衛森嚴，中國大陸一旦渡海登陸，將遇上地獄般的火海，註定登陸失敗，並且以二戰期間，美國不敢登陸台灣為例，說明登陸台灣的困難，漂浪島嶼今（28）日在臉書直呼「看完無語」。漂浪島嶼強調，二戰期間美國沒有登陸台灣，不是因為台灣難攻，而是為登陸更難攻的沖繩，因為那裡更靠近日本本土，用二戰期間美國沒有登陸台灣，作為登陸困難的證據，就是不明歷史。

漂浪島嶼指出，沖繩登陸戰，因為美軍掌握空優海優，登陸前火力掃蕩，日本幾乎沒有灘岸防衛武力，美國首登慶良間島嶼（照片地點），傷亡不到百人；沖繩登陸戰最慘烈的戰役，發生在登陸之後，美軍成功上岸，清剿躲在山洞坑道中的日軍，美軍傷亡高達10000多人，但是防守日軍更慘，死傷高達100000多人，且更重要的是，在美軍登陸前，日本也進行海上阻絕戰，派出1000多架自殺無人機，以及自殺震洋艇，甚至出動日本最大軍艦大和艦，攻擊美國艦艇，形成地獄般的火海，但是自殺機艇全滅，大和艦被擊沉，戰果只有毀壞數十艘美軍艦艇，完全不影響美國登陸軍力。

因此，漂浪島嶼認為，美軍未登陸台灣，只是因為要登陸沖繩，進攻沖繩的登陸戰並不困難，反而難在登陸後的山林掃蕩，讓美國放棄進攻日本本土，轉而投下原子彈；而台灣好不好登陸，漂浪島嶼說重點在於中國大陸的第一擊，掃蕩多少台灣防衛力量，若防衛武力被掃蕩清理，登陸就像美軍進攻沖繩，幾乎是已無抵抗的上岸，然後就是艱鉅的島上清理戰。

