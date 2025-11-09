台灣不孤單！蕭美琴驚喜現身歐洲議會演說 網狂讚：謝謝戰貓

記者李鴻典／台北報導

副總統蕭美琴7日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，有賴一個強韌而自由的台灣。蕭美琴今天清晨搭機返台，她也在臉書發文寫下感想，網友則紛紛大讚，台灣美琴、謝謝戰貓、這是我們台灣真正該做的事情，讓世界看見台灣，感謝蕭副總統為台灣付出。

林佳龍吐心聲：當蕭美琴副總統站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

蕭美琴說，這次她奉賴清德總統指派，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，出席11月7日在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。她這次有幸代表台灣，在IPAC年會「台灣專題」場次中演講，向歐洲和來自各國國會議員、公民社會代表以及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴表示，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且願意為世界作出貢獻；我們走在正道上，就會獲得國際更多的認同與幫助。這一次，能夠在歐洲議會這樣的重要殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當榮幸與感動。向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，而讓世界能看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命。

蕭美琴副總統在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

蕭美琴強調，台灣不孤單，因為我們有愈來愈多理念相近的夥伴同行；而我們會繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意、和民主的力量。

網友則狂讚並留言，「 為台灣外交努力，讓台灣持續走在對的道路上，讓世界看見台灣！」、「台灣加油。勇敢走出國門，向全世界說我是台灣人」、「台灣美琴」、「 謝謝戰貓美琴副總統與團隊的努力辛勞！」、

「謝謝台灣隊！」、「台灣有優秀的外交團隊、令人驕傲。辛苦了！」、「台灣是我們的名，感謝戰貓努力走出去！這條路很辛苦，但相信有一天台灣是真正的台灣！Taiwan is Taiwan 」。

「感謝副總統：溫柔堅強！淚水在眼眶裡不停打轉！認同感相同才懂得！台灣人加油」、「副總統有水準的演講，讓世界看到真摯、溫柔的態度，展現台灣的高度，真的好感動！」、「謝謝您，讓台灣在世界發光，讓更多的人認識這小小多山的國家，即便台灣面臨威權的壓迫，我們還是堅持走在民主的路上」、「謝謝副總統的正能量 。得道者多助，這句話講的非常好！」、「謝謝蕭副總統，讓台灣被更多的人看見，我們應該對自己更有自信，因為我們值得。」、「有這樣的副總統，讓人感覺好驕傲。謝謝妳無私的付出。 謝謝～」

